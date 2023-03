GF Vip, Nicole Murgia attacca Antonella/ “Provocatrice, cavalca onda del vittimismo”

Nicole Murgia attacca Antonella: “Provocatrice che cavalca l’onda del vittimismo“

Nicole Murgia è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 2022 e, sebbene la sua esperienza sia stata breve, ha fatto sicuramente parlare di sé. In un’intervista rilasciata a Chi, in cui ha anche parlato del matrimonio naufragato con Andrea Bertolacci, l’attrice ha parlato dei suoi compagni di avventura nel reality, a cominciare da Antonella Fiordelisi. Tra di loro non c’è mai stato un ottimo feeling, e le dichiarazioni della Murgia lo confermano nuovamente: “Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in realtà è una provocatrice che cavalca l’onda del vittimismo“.

Al centro di questa antipatia Nicole nega che ci possa essere Edoardo Donnamaria, con cui la Fiordelisi ha intrecciato una storia d’amore: “Non so quanto possa durare la loro storia fuori. Lui è simpatico, intelligente, gli voglio bene, ma non mi sarei mai vista accanto a lui“.

Nicole Murgia: i pensieri su Antonino, Daniele e Nikita

Ma Nicole Murgia ha speso alcune parole anche per altri compagni di avventura al Grande Fratello Vip 2022. Di Antonino Spinalbese, per esempio, ha rivelato: “Mi sono avvicinata a lui in modo goliardico e divertente, ci siamo stuzzicati. Abbiamo affrontato anche discorsi seri, a tutti e due mancavano i nostri figli. Ho scoperto un ragazzo intelligente, profondo, galante, rispettoso. Ma era un gioco. Nella Casa è facile cercare una persona che sia un appiglio cui aggrapparsi per avere un abbraccio, una coccola“.

Sull’interesse per Daniele Dal Moro, invece, l’ex Vippona svela: “All’inizio ci siamo stuzzicati, poi abbiamo litigato, abbiamo avuto confronti duri. Il legame con Oriana lo ha addolcito, lo ha portato ad aprirsi. Mi ha aiutato nei momenti difficili strappandomi un sorriso“. Ma la Murgia ne ha anche per Nikita Pelizon, per la quale non spende parole positive: «Non avevo pregiudizi, mi sono anche confidata con lei, ma mi è sembrato che volesse raccontare una versione di sé diversa dalla realtà. Parlava tanto di “peace & love”, ma se l’è presa per una nomination“.

