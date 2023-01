GF Vip: Nikita Pelizon e Oriana Marzoli ai ferri corti/ Il televoto alimenta l’astio

Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, nuove ruggini tra le due coinquiline

Le amicizie all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembrano spesso appese ad un filo sottile, soprattutto quando tale margine è scandito dal televoto. Le ultime ore sembrano infatti mettere in evidenza nuove ruggini tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, fino a poco tempo fa considerate grandi amiche. Entrambe rischiano l’eliminazione nella prossima puntata, condividendo l’onere con George Ciupilan. Con il timore pendente di abbandonare la casa, le due hanno iniziato a lanciarsi piccole frecciatine a distanza con la complicità di altri coinquilini.

In un video pubblicato proprio dal profilo ufficiale del Grande Fratello Vip, sembrerebbe proprio che Nikita Pelizon stia quasi cercando di sondare il terreno per fare terra bruciata ad Oriana Marzoli. Nel mirino sarebbe finito anche Edoardo Donnamaria: nel video in questione, la vippona ha più volte incalzato il volto di Forum sulla scelta di nominare l’amica, senza però trovare un effettivo riscontro. Spinta dal legame di amicizia con Antonella Fiordelisi, ha cercato probabilmente di fare leva sulla questione per trovare ulteriore supporto nel conflitto a distanza con la showgirl venezuelana.

Scontro tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli: Antonella Fiordelisi prende una posizione netta

Antonella Fiordelisi nelle ultime ore sembrerebbe aver preso una posizione netta in merito allo scontro tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Avrebbe infatti affermato senza filtri di preferire l’esclusione dell’attrice venezuela piuttosto che quella dell’amica, come giusto che sia. Non a caso nel corso dell’ultima diretta le due hanno avuto un faccia a faccia infiammato, con la fidanzata di Edoardo Donnamaria che ha confermato tutte le critiche.

Lo scenario dunque è quello di uno scontro tra fazioni: da una parte chi si reputa vicino alla figura di Nikita Pelizon, dall’altra Oriana Marzoli che sembrerebbe però perdere elementi di supporto. Quest’ultima cerca comunque di difendersi con la solita verve che la contraddistingue, non senza piccate critiche nei confronti dell’avversaria al televoto. Parlando con Luca Onestini, avrebbe infatti affermato di meritare più di Nikita la permanenza all’interno della casa, visto il suo fare costruito e al servizio delle telecamere volto unicamente ad ottenere maggiori consensi da parte del pubblico. Alla fine, chi avrà la meglio al televoto? La guerra di trincea sfocerà presto in uno scontro a viso aperto?

