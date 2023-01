GF Vip, Nikita vuole allontanare Donnamaria e Oriana?/ Nuova teoria dal web

GF Vip, Edoardo si allontana da Antonella: lo sfogo con Nikita Pelizon

Al Grande Fratello Vip 2022 si è consumato l’ennesimo allontanamento tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, specie dopo l’avvicinamento del ragazzo a Oriana Marzoli e le scuse a lei rivolte per averla nominata. Antonella ha deciso di distaccarsi da lui nelle ultime ore, sfogandosi con Daniele Dal Moro, mentre Edoardo ne ha parlato con Nikita Pelizon. In cucina, la concorrente si avvicina a lui e gli chiede: “Ho una domanda per te: la nomination di Oriana di ieri, perché l’hai fatta?“. Il ragazzo risponde: “L’ho nominata per quando mi mette in mezzo ai suoi litigi con Antonella“.

“Quindi l’hai fatto per te?” chiede Nikita, e il volto di Forum spiega: “L’ho fatto perché ho visto delle cose di lei che non mi sono piaciute e spero che non le faccia più. Di certo non l’ho fatto per Antonella, non è che faccio le nomination per Antonella. E se lei non accetta che io possa volere bene a Oriana è un problema suo, non è un problema mio“. Tuttavia sul web è emersa una teoria, secondo la quale Nikita avrebbe voluto fare il lavaggio del cervello a Edoardo per allontanarlo da Oriana.

Nikita Pelizon allontana Edoardo da Oriana? La teoria del web

Le continue domande di Nikita a Edoardo, infatti, hanno destato più di un sospetto. “Non so neanche come spiegarti per essere diplomatica: è possibile che sia così tanto importante e fai l’amico di lei?” gli chiede la Pelizon in riferimento alla sua amicizia con Oriana. Donnamaria cerca così di spiegarsi, tirando in ballo Spinalbese e negando che sia una vendetta nei confronti di Antonella: “Non faccio l’amico, ti faccio solo un nome: Antonino. Chiuso. Non è una vendetta, ma così come io accetto che lei abbia un’amicizia con una persona che mi ha detto le peggio cose, che mi ha insultato, lei deve accettare la mia“.

Il video della chiacchierata tra i due coinquilini del Grande Fratello Vip 2022 si è diffuso in rete. “Nikita prova a mettere Edoardo contro Oriana ma lui non ci casca” commenta un utente, mettendo in luce il presunto piano della Pelizon per allontanarlo dalla Marzoli. Donnamaria è convinto che non ci sia nulla di male nell’amicizia con l’influencer venezuelana e attacca Antonella: “Non esiste al mondo, io sono amico di chi mi pare a me. Non è che Oriana l’ha menata. Quindi è un discorso folle. Se lei non accetta che io possa voler bene a una persona che a lei non piace, è un problema suo“.

Nikita prova a mettere Edoardo contro Oriana ma lui non ci casca.













