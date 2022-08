GF VIP, nuovo triangolo dopo Alex-Soleil-Delia?/ “Andrea, Teresa e Asia…”

Grande Fratello VIP, triangolo amoroso in arrivo?

Il triangolo amoroso nella nuova edizione del Grande Fratello VIP dovrebbe essere tra Andrea Del Corso, Teresa Langella e Asia Gianese, che ha confermato “involontariamente” (o forse no…) la sua partecipazione al GFVIP, lanciando una frecciatina. Come ha sottolineato ThePipol in un post poi rimosso, la frecciata sarebbe stata diretta a Teresa Langella (ex tronista che dovrebbe entrare allo stesso modo nella casa). Nel post incriminato della Gianese si legge: “Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa“.

Ecco dunque che lo scenario sarebbe quello del Grande Fratello Vip, il ragazzo fidanzato sarebbe Andrea Del Corso, mentre l’ex tronista di tre anni fa Teresa Langella. Tra i tre potrebbe dunque riproporsi una situazione che abbiamo già visto e imparato a conoscere nella scorsa edizione del reality show, con Alex Belli, Soleil e Delia.