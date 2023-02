GF Vip: Oriana Marzoli è gelosa di Martina Nasoni?/ Sfuriata contro Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli sbotta contro Daniele Dal Moro dopo l’ingresso di Martina Nasoni

La tensione al GF Vip è alle stelle per Oriana Marzoli, complice il recente ingresso nella casa di Martina Nasoni e le ultime baruffe con l’ex della new entry, Daniele Dal Moro. Proprio con quest’ultimo, nelle ultime settimane sembrava poter nascere una relazione sentimentale turbata però diverse volte dalle incomprensioni caratteriali evidenti tra i due. Come se non bastasse, con l’ingresso della sua ex fidanzata il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha ottenuto l’ennesima battuta d’arresto.

Come raccontato dal conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, nel corso dell’appuntamento quotidiano, Oriana Marzoli ha avuto una palese crisi di nervi dopo l’ultima diretta del GF Vip. La showgirl venezuelana si è lasciata andare a frasi cariche di odio e risentimento nei confronti di Daniele Dal Moro, non solo in italiano ma anche nella sua lingua madre. Tra calci alle porte e sfoghi confusi, la vippona non ha gradito l’ennesima contestazione dell’ex fidanzato di Martina Nasoni e sono volate parole grosse contro il veneto.

Oriana Marzoli e il paragone con Martina Nasoni: le parole del veneto alimentano la rabbia della showgirl

Come supposto da Alfonso Signorini nel corso del daytime del GF Vip, la rabbia di Oriana Marzoli potrebbe essere legata non solo alle nuove discussioni con Daniele Dal Moro ma anche all’ingresso in Casa della sua ex, Martina Nasoni. Nello specifico, l’ex volto di Uomini e Donne ha accolto la sua vecchia fiamma in maniera particolarmente affettuosa, denotando come il rapporto sia ancora carico di affetto. Inoltre, il giovane si è lasciato andare ad un commento che non è passato inosservato ad Oriana Marzoli che potrebbe dunque giustificare una discreta gelosia.

“Quello che c’è stato tra me e Martina non è paragonabile a quello che c’è con Oriana“. Queste le parole utilizzate da Daniele Dal Moro nel momento dell’ingresso al GF Vip della sua ex, Martina Nasoni. E’ lecito dunque pensare che alla base della furia delle ultime ore di Oriana Marzoli vi sia proprio una leggera gelosia nei confronti della donna. A guastare ulteriormente la serenità della showgirl, ha inciso sicuramente il giudizio negativo di Daniele Dal Moro dopo l’aneddoto della sexy classifica. Con molta probabilità la sfuriata di Oriana Marzoli contro il veneto sarà riproposta nel corso della prossima puntata e chissà quale potrà essere la reazione del diretto interessato.











