GF Vip: Oriana Marzoli sfoggia il nuovo look sui social/ “L’ho fatto per voi!”

Oriana Marzoli, dopo il GF Vip “domina” anche sui social

Ergersi a protagonisti del GF Vip non è un’impresa facile; la moltitudine di personalità che ogni edizione si trovano a convivere nella Casa più chiacchierata d’Italia mette in scena un’ardua competizione volta a primeggiare. Per l’edizione numero sette del reality condotto da Alfonso Signorini sono stati diversi i vipponi riusciti nell’impresa, su tutti Oriana Marzoli. La showgirl venezuelana non è arrivata in finale per caso; il suo percorso è stato tra i più ricchi dell’annata e solo per un soffio non è riuscita a consacrare il tutto con la vittoria finale.

Ora che l’esperienza al GF Vip è terminata, Oriana Marzoli continua però a tenere banco seppur su un fronte diverso. Preso possesso dei social, la showgirl venezuelana aggiorna costantemente i suoi follower con scatti di vita quotidiana rendendo felici tanto gli oriele quanto i curiosi meno accalorati. Proprio l’ultimo video pubblicato su Tik Tok ha suscitato particolare interesse oltre che simpatia; la giovane ha infatti deciso di dare un “taglio” radicale al suo look sfoggiando il tutto sulla piattaforma social.

Oriana Marzoli dice addio alle extension dopo il GF Vip: “Adesso si ragazzi, me l’avete chiesto…”

“Adesso si ragazzi, me l’avete chiesto e l’ho fatto per voi; ma che lavoro!”, queste le parole di Oriana Marzoli nell’ultimo video pubblicato. L’euforia della showgirl si giustifica con il nuovo sfavillante taglio di capelli, a quanto pare tanto richiesto anche dai suoi fan e follower. La giovane ha scelto di abbandonare le iconiche extension che hanno caratterizzato il suo perso al GF Vip dal punto di vista degli outfit. Al posto della folta chioma, Oriana Marzoli ha ostentato con entusiasmo un caschetto biondo rinnovato che mette in risalto ancor di più la bellezza del suo volto.

Oriana Marzoli si mostra totalmente entusiasta del lavoro fatto per il suo nuovo look: “Mi piace da morire, bellissimo. Avevate ragione!“. La showgirl venezuelana ha dunque detto addio ai lunghi capelli mostrati al GF Vip assecondando il gusto e le preferenze dei suoi followers. Chiaramente, dalle sue parole si evince come la scelta abbia trovato anche il suo benestare e soddisfazione e nei commenti si sprecano le parole di apprezzamento e stupore rispetto al suo nuovo sfavillante look.











