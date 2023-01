GF Vip, Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro/ “Me la vivo senza farmi problemi e…”

GF Vip 2022, i rapporti altalenanti tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si fa sempre più altalenante il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Poche settimane fa si stava delineando un intricato triangolo amoroso, con i due coinquilini e Luca Onestini protagonisti. Tuttavia lo stesso Onestini sembra essersi defilato, non interessato alla coinquilina ma con la quale ha comunque costruito un ottimo rapporto di amicizia e complicità. Sul fronte opposto, invece, permane l’interesse di Oriana per Daniele e molti telespettatori credono che anche l’ex tronista ricambi il medesimo interesse.

Negli ultimi giorni, tuttavia, il loro rapporto si è decisamente incrinato e questo ha portato ad un allontanamento. A complicare le cose, probabilmente, è anche la presenza di Nicole Murgia nella Casa, grande amica di Oriana ma piuttosto interessata a Daniele. Ora, però la Marzoli è giunta ad una conclusione ben precisa: non ha alcuna intenzione di rovinare quanto di buono costruito con Dal Moro.

Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro: “Me la vivo senza farmi problemi“

“Non voglio dire che abbiamo fatto pace, perché quando lo dico si rovina tutto. Quindi preferisco vivermela io e si vedrà” confessa Oriana Marzoli durante una chiacchierata con Giaele De Donà, come mostra un video condiviso sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip 2022. L’intenzione dell’influencer venezuelana è dunque quella di vivere il suo rapporto con Daniele Dal Moro senza troppi pensieri ed evitando inutili paranoie: “Quando dico: ‘Voglio che sia così’, non esce come voglio. Quindi non dico più niente e me la vivo, senza farmi problemi, senza farmi film. Perché ancora dice che non si fida di me, quindi voglio stare più tranquilla“.

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dunque, è in continuo divenire. L’interesse della ragazza per il coinquilino è piuttosto evidente, ma dall’altro lato l’ex tronista ancora sembra restio ad approfondire la conoscenza e ad avvicinarsi nuovamente a lei. Come proseguiranno i loro rapporti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022?

