GF Vip, Oriana vs Antonella “falsa!”/ “Guardati allo specchio, la cattiva sei te!”

GF Vip 2022, Antonella e Oriana ai ferri corti: furibonda lite nella Casa

Si è definitivamente incrinato il rapporto di amicizia tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022. Da qualche giorno ormai le due coinquiline si sono distaccate: poche ore fa è arrivato un accesissimo scontro nella Casa, dove entrambe si sono gettate addosso risentimento e parole piuttosto forti. L’influencer venezuelana accusa Antonella: “Se stai cercando una persona, passi accanto a me camminando da sola e mi dici: ‘Tutte le persone che parlano dietro di me’…”

La Fiordelisi risponde spiegando proprio di essere stata criticata alle sue spalle: “E ovvio, avete appena sparlato di me“. Il riferimento è al rapporto che Oriana ha stretto con Giaele e Micol, da tempo in rotta con Antonella e che avrebbero fatto aprire gli occhi a Oriana stessa sulla sua ormai ex amica. “Ti stai agitando troppo” la replica della Fiordelisi all’infuocato sfogo della Vippona.

Oriana Marzoli accusa Antonella Fiordelisi: “Guardati allo specchio, sei falsa!“

Al Grande Fratello Vip 2022 il comportamento di Antonella Fiordelisi è sempre sotto osservazione. A dire di molti, a cominciare da Giaele e Micol, il suo obiettivo è sempre quello di lanciare frecciatine per attaccare i compagni, creare litigi e di conseguenza destabilizzare gli equilibri nel gruppo. Oriana Marzoli sembra aver aperto gli occhi su di lei e ha preso le parti di Giaele, che ha sempre accusato la Fiordelisi di stuzzicarla con continue provocazioni: la concorrente venezuelana appoggia dunque il pensiero della De Donà e mette definitivamente in crisi il rapporto con l’ormai ex amica.

Oriana, a seguire, accusa Antonella di aver riso vedendola star male per il suo allontanamento da Antonino Spinalbese: “Se vuoi parlare di una persona, non dire cose che anche te fai. Guardati un po’ allo specchio. Sei una falsa, ti faceva felice vedermi piangere, per quello non ti avvicinavi. Sei una falsa. L’unica cattiva sei te, che ridi su questa cosa, quando io sono stata troppo male. Quindi vediamo chi è la cattiva“. Gli animi nella Casa sono accesissimi e quella che sembrava essere un’alleanza indistruttibile (e tutta al femminile) si sta rivelando ora uno scontro al veleno dove emergono risentimenti e astio reciproci.

E proprio quando la loro amicizia sembrava consolidarsi, arriva il duro scontro tra Antonella e Oriana! 💥 #GFVIP













