GF Vip, Signorini spoilera nome della figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni/ Web in rivolta ma..

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: Signorini svela il nome del bebè al GF Vip

Al Grande Fratello Vip 2022 arriva un importante scoop su Sophie Codegoni, e ad annunciarlo è lo stesso Alfonso Signorini. L’ex concorrente del reality, una delle protagoniste della scorsa edizione, è infatti in dolce attesa ed attende il primo bebè dalla sua relazione con Alessandro Basciano, nata proprio nella Casa di Cinecittà l’anno scorso. A Verissimo, nel week-end, hanno annunciato che presto accoglieranno una femminuccia e questa sera, in puntata, viene anche svelato anticipatamente il nome.

Avvicinandosi alle sue opinioniste, Alfonso Signorini manda un saluto a Sophie e svela come si chiamerà il bebè della coppia: “Si chiamerà Celine!“. Poi, rivolgendosi a Sonia Bruganelli, afferma: “È anche una tua creatura, perché quando l’hai osservata da opinionista al Grande Fratello, l’hai voluta con te e Paolo ad Avanti un altro. Perché lei è la nuova Bonas“. Effettivamente l’opinionista del reality ha voluto puntare proprio sulla giovane promessa del piccolo schermo, scommettendo su di lei e selezionandolo come nuova Bonas del quiz di Paolo Bonolis.

Alfonso Signorini nella bufera: il nome era top secret? Il web lo attacca

Sonia Bruganelli conferma che sarà Sophie Codegoni uno dei nuovi volti di Avanti un altro, e svela quando prenderà il via la nuova edizione del quiz show: “Lei è la nuova Bonas. Oggi abbiamo registrato una delle ultime puntate, da gennaio inizierà Avanti un altro“. Tuttavia emerge un retroscena sul nome del bebè: la coppia, infatti, non lo aveva ancora ufficialmente annunciato. Per questo motivo sul web si sono scatenati numerosi commenti contro Alfonso Signorini, reo di aver spoilerato il nome del bebè in anteprima.

“Ma colleghiamoci con Sophie e Basciano che non volevano rivelare il nome della bambina e Signorini lo ha spoilerato in diretta nazionale” uno dei tanti commenti. In diretta il conduttore viene informato dello scivolone dalla regina del gossip Giulia Salemi, che gli mostra alcuni tweet a riguardo. Tuttavia, ripercorrendo una delle vecchie interviste della coppia su Chi, il nome “Celine” era già stato ipotizzato dai due giovanissimi ex gieffini, seppur non ancora ufficialmente confermato.

Alfonso: Sophie è incinta e la bambina si chiamerà Celine Ma non hanno detto nulla del nome #gfvip #basciagoni — Valentina (@vogliosolot3) December 5, 2022

Ma colleghiamoci con Sophie e Basciano che non volevano rivelare il nome della bambina e Signorini lo ha spoilerato in diretta nazionale #gfvip — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) December 5, 2022













