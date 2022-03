Gf vip, Soleil Sorge emarginata dal gruppo/ Lacrime in sauna

Jessica Sélassié riduce in lacrime Soleil Sorge, al Grande fratello vip 6

Mentre si avvicina la puntata finale del Grande fratello vip in corso, Soleil Sorge ( tra i protagonisti anticipati de La pupa e il secchione 2022, ndr) appare di nuovo in crisi, dopo il momento buio che l’ha vista in preda al pentimento sul bacio dato a Delia Duran in conclusione del triangolo formato con Alex Belli. Soleil ha rinunciato alla complicità trovata con Alex (su cui l’ex moglie torna a spendere parole al veleno, ndr) e al ruolo di “terza incomoda” tra i due promessi sposi, concedendo a Delia un bacio saffico al Wild Party, per poi ammettere a malincuore che tra lei e l’attore si sia spezzato qualcosa dal momento che lui è rientrato nel gioco per riavvicinarsi alla venezuelana, e intanto vive una nuova crisi, tanto da finire in lacrime. Il motivo? A scatenare la frustrazione della modella è ora un profondo senso di emarginazione, che Soleil avverte rispetto al fatto di essere l’esclusa dall’idea di Jessica Sélassié sul nuovo progetto radiofonico made in Gf vip 6: l’etiope sceglie di fare squadra per il progetto artistico a 4 con la sorella Lulù, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, escludendo quindi Soleil. E quest’ultima non reagisce bene.

Mamma Lulù e Jessica Selassié/ Tensione tra sorelle al GF Vip: lettera in arrivo?

Gf vip, Jessica Sélassié tenta di rimediare con Soleil Sorge invano: cosa accade prima della finale

Lo sfogo liberatorio di Soleil Sorge si registra in una sessione dell’italo-americana di sauna, al G rande fratello vip 6 in corso, con la modella che non riesce a trattenere le lacrime, mentre è in preda al senso di emarginazione dal resto del gruppo dei vipponi. Un momento che non passa inosservato al resto degli inquilini vip, tanto che appartatesi in sala trucco Sophie Codegoni, Jessica e Lulù Sélassié parlano delle lacrime di Sole. “Ma non è che io adesso devo per*ulare Sole?”, dichiara Jessica, confrontandosi con le altre ragazze, nel tentativo di farsi suggerire le parole più giuste da porgere a Soleil per le scuse di quanto accaduto. Su consiglio delle girls prescelte per il progetto radio, quindi, Jessica si fionda poi da Soleil -visibilmente provata in sauna- e si scusa con lei, invano, tentando così il rimedio: “Amo, scusami se non ti ho scelto. Vieni! Preparati. Facciamo noi quattro, senza Manila! Dai”. Ma Soleil rifiuta la proposta, con un secco: “Non ha senso, adesso”.

La Pupa e il Secchione, opinionisti e concorrenti/ Soleil Sorge, ex di Alex Belli e…

Soleil c’è rimasta male che Jessica non l’abbia scelta per la radio perché voleva stare con le ragazze e l’ha confidato a Sophie che l’ha riportato a Jessica che ora è andata da lei#gfvip #solearmy pic.twitter.com/oZmu2XAmjp — Catia (@catiuz92) March 2, 2022

Un momento che lascia trapelare una profonda crepa sollevatasi tra le mura della Casa più spiata d’Italia, con la Sorge che si palesa sempre più convinta di essere nella fase del gioco “Tutti contro Soleil”. Riuscirà, nonostante tutto, l’italo americana ad aggiudicarsi un posto alla finale del serale, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5? Staremo a vedere!

Jessica Selassiè vs Barù Gaetani "Non mi rompere le pa*le."/ "Non te lo ha mai detto nessuno? Te lo dico io"

© RIPRODUZIONE RISERVATA