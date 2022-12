GF Vip, Soleil Sorge sarà opinionista/ E su Twitter punge Onestini: “Quando saprà…”

GF Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: la frecciatina a Luca Onestini

Il Grande Fratello Vip 2022 è pronto ad accogliere Soleil Sorge come opinionista per due puntate. La storia tra il reality e la giovane showgirl non è ancora del tutto finita e, dopo il grande successo della precedente edizione, stavolta torna nei panni di opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli (nelle puntate di lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio). La notizia è stata annunciata da Alfonso Signorini in chiusura della scorsa puntata, rivelando che saranno proprio Soleil e Pierpaolo Pretelli, conduttori del GF Vip Party, a prendere il posto della moglie di Bonolis.

Ovviamente, appresa la notizia, in molti sul web si sono chiesti come verrà accolta questa novità da Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ed ex fidanzato della Sorge. Intanto su Twitter la ragazza ha pubblicato un messaggio con la notizia del suo ritorno nel reality: “First reaction shock“. E, a seguire, ha condiviso un messaggio in cui fa riferimento proprio a Onestini: “Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista“.

Soleil Sorge e Luca Onestini: tensioni dopo la fine della storia d’amore

La storia d’amore tra Soleil Sorge e Luca Onestini non è finita nel migliore dei modi. La coppia, conosciutasi ed innamoratasi a Uomini e donne, si è lasciata in malo modo e tuttora permangono gli attriti. A confermarlo è stato anche il botta e risposta a distanza che li ha visti protagonisti lo scorso mese, quando il concorrente del Grande Fratello Vip 2022, in riferimento a Soleil, ha espresso le seguenti parole ad Edoardo Tavassi: “Devi buttarti, il no ce l’hai già al massimo. È stata anche con gente peggio di te“.

La frecciatina non è affatto passata inosservata a Soleil Sorge che, commentando le dinamiche del reality al GF Vip Party, ha risposto per le rime: “Secondo me Luca parlava di lui. Anche perché tra le peggiori qualità lui ha quella di voler sempre sminuire gli altri e giudicarli“. Apprese come stanno le cose tra i due, il ritorno di Soleil nel reality si preannuncia scoppiettante e, quasi sicuramente, Alfonso Signorini tratterà come argomento caldo di puntata il suo rapporto con Onestini: si prevedono scintille.

Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista 🤣🤣🤣🤣 JK LOLLLL — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) December 20, 2022













