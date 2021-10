Gf Vip, squalifica per Gianmaria e Soleil?/ “Saremmo due handicappati!”: è polemica

Al Grande Fratello Vip, nella puntata di lunedì 18 ottobre, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sono stati al centro delle polemiche. Il campano ha detto di essere attratto da Sophie Codegoni. Al termine della puntata, a notte fonda, l’italo-americana e Antinolfi hanno avuto un lungo chiarimento e sarebbero scappate tra i due delle frasi captate da alcuni telespettatori, che le hanno rilanciate in rete chiedendo la squalifica per entrambi gli inquilini.

Soleil Sorge attacca Sophie Codegoni/ "Sta facendo quello che sapevo. Accordi..."

Alcuni spettatori del Gf Vip hanno insinuato che il trio avrebbe architettato tutta questa storia. A un certo punto, nel pieno del dialogo, Soleil Sorge ha detto: “Ma saremmo deficienti!”, intendendo che lei e il napoletano sarebbero stati stupidi, se avessero organizzato delle liti a tavolino. La reazione di Gianmaria è stata decisamente sopra le righe: “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!”. Sorge, al posto di dissociarsi dalle parole pronunciate da Antinolfi, si è fatta una risata.

Sophie Codegoni e il pigiama-gate di Greta Mastroianni/ L'ex di Gianmaria Antinolfi..

GF VIP, LE FRASI DI GIANMARIA E SOLEIL

E’ nata così una polemica e una richiesta di squalifica di alcuni telespettatori per Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Resta da capire se il Gf Vip prenderà provvedimenti ma potrebbe non esserci alcuna squalifica visto che rispetto agli anni scorsi il programma è meno severo. Non è escluso che però venerdì sera, nel corso della prossima puntata avvenga qualcosa.

Soleil e Gianmaria hanno anche parlato del loro rapporto. “Sophie soffre il fatto di me – ha sostenuto Sorge -, e di Greta perché fino all’altro ieri volevi sposare Greta. Non fare il sottone, assicurati che tutto sia reale. Sophie già ha ingigantito tutto. Tu provi ancora attrazione fisica per me, non può svanire da un giorno all’altro. Tu sei attraente è un dato di fatto, anche tu lo puoi dire di me. O era tutta una farsa con me? Ma se tutto quello che è successo era reale, non puoi dire che io ti sia indifferente. Non era un’attrazione fisica era mentale, nel momento in cui non c’è più cade anche quella fisica, l’attrazione non c’è più, anche se sono stato follemente innamorato di te”, la risposta a Soleil dell’imprenditore, il quale ha poi chiesto aiuto all’ex: “Mi vuoi bene? Dille queste cose a Sophie, ti chiedo di fare una cosa per me, parla con Sophie e dille queste cose”.

Sophie Codegoni scenata di gelosia a Gianmaria Antinolfi/ "Soleil Sorge? Tra poco le andavi in braccio!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA