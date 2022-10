GF Vip, Wilma Goich e l’anello della figlia morta, Susanna Vianello/ “Lo porto sempre”

Grande Fratello Vip, Wilma Goich: il racconto commuovente sul perché porta sempre con sé un anello d’argento…

Wilma Goich, nonostante l’età avanzata, ha saputo mettersi in gioco ed entrare, dopo molta insistenza da parte di Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La Vippona, sin dall’inizio, ha saputo aprire il suo cuore e condividere la sua lunga esperienza di vita con gli altri concorrenti del reality. Wilma ha anche rivelato di un forte dolore subito: la perdita di Susanna, sua figlia, avuta con l’ex marito Edoardo Vianello. Proprio riguardo alla figlia, Wilma, in compagnia della giovane Ginevra Lamborghini, si è lasciata andare nel racconto di un aneddoto molto commuovente, nato da un oggetto particolare che porta sempre con sé…

Susanna Vianello, chi è figlia morta Wilma Goich e la lotta alla malattia/ Come e quando è scomparsa...

Si tratta di un anello, per Wilma, molto speciale, perché apparteneva alla figlia Susanna Vianello: “Vedi questo anellino, che è una sciocchezza, un anellino d’argento – ha esordito Wilma, continuando poi – Mi è stato dato quando sono andata nell’ufficio di mia figlia dove lavorava, una sera che hanno fatto un evento per ricordarla. Una sua collega è venuta e mi ha detto: -Questo era sotto la stampante di Susanna-, riferendosi all’anello. Da allora me lo porto sempre perché è il regalo che mi ha fatto mia figlia, tenero, lo porto qua sempre perché così me la porto dietro”.

Wilma Goich: "Non tromb* da 20 anni!"/ Confessione hot al GF Vip: "Ci mancava poco e mi facevo monaca"

Grande Fratello Vip, la figlia di Wilma Goich e Edoardo Vianello, Susanna, morì a causa di un tumore ai polmoni fulminante…

E così che Wilma Goich ha, ancora una volta, aperto il suo cuore e condiviso, con i suoi compagni di viaggio del Grande Fratello Vip 2022, un ricordo sulla morte della figlia, Susanna Vianello. La figlia si è spenta a 50 anni a causa di un tumore fulminante ai polmoni, nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2020. Susanna aveva ereditato dai genitori la forte predisposizione per la musica infatti lavorava come speaker radiofonica negli studi di Radio Italia Anni 60. Ad annunciare la sua scomparsa prematura era stato il cugino, il celebre giornalista Andrea Vianello, con un lungo Tweet: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susanna Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”, scriveva.

Susanna Vianello, figlia Wilma Goich ed Edoardo Vianello/ "Manca tanto"

Con la sua morte, Susanna Vianello, lascia nel profondo dolore anche i suoi genitori. Il celebre cantautore e produttore Edoardo Vianello che a Oggi è un altro giorno aveva detto commosso: “Questo è il momento più triste della mia vita. Una cosa indescrivibile”. E mamma Wilma Goich che ha più volte ricordato come l’esser stata madre di Susanna fosse la cosa migliore accadutale nella vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA