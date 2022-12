GF Vip, Wilma Goich sbotta “me ne vado!”/ “Lavorare è lavorare, voi fate gli stro*i!”

GF Vip 2022, Wilma Goich sbotta: “Ma che ca*o stiamo a fare?“

Nervi tesissimi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La tensione si taglia con il coltello e, anche in occasione delle prove canore per lo spettacolo di sabato sera, divampano furibonde litigate. È Wilma Goich ad essersi apertamente sfogata con alcuni coinquilini, rei di non aver messo il giusto impegno durante le prove al fine di una buona riuscita dell’esibizione. In salone il suo gruppo è riunito, ma alcuni non sembrano partecipi: Daniele Dal Moro, per esempio, si fa l’insalata mentre Edoardo Tavassi non canta ma osserva il gruppo impegnarsi.

Wilma Goich "Nikita Pelizon ha il cu*o rifatto"/ Nuova bufera al GF Vip…

La sfuriata della cantante, pertanto, non si è fatta attendere: “Cioè io adesso me ne vado. Uno si porta l’insalata, l’altro va in cucina: provate tra voi perché io me ne vado a fa***lo. Perché per me lavorare significa lavorare, fare gli stro**i vuol dire fare gli stro**i. Me ne vado, adesso vado a preparare l’insalata pure io. Ma che ca*o stiamo a fare?“. Alzandosi dalla sua sedia, si è allontanata dal gruppo in preda alla rabbia lasciando tutti spiazzati.

Patrizia Rossetti e Wilma Goich, amicizia al capolinea?/ Daniele Dal Moro la causa della crisi...

Wilma Goich contro il gruppo: alta tensione e nervosismo alle stelle

“Ma che sono prove queste? E dai. Non mi va di provare così” lo sfogo di Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022 (che intanto potrebbe accogliere nuovi concorrenti). Alcuni coinquilini cercano di riportarla alla calma, sino a quando la cantante non torna seduta alla sua postazione. “Ma ce la facciamo a tenere un clima sereno in questa Casa?” si chiede Edoardo Tavassi. La coinquilina però è ancora infuriata e sbotta: “No, io non provo adesso“.

Alla fine, però, i concorrenti di volta in volta iniziano a cantare le rispettive strofe di Roma nun fa la stupida stasera, la canzone su cui si devono preparare per lo spettacolo di sabato sera, in occasione della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022. In questi ultimi giorni Wilma Goich sta palesando un nervosismo non indifferente. Da un lato i rapporti con Daniele Dal Moro che sembrano essersi incrinati, dall’altro le continue polemiche che la travolgono, come i giudizi taglienti su Micol Incorvaia di cui lei e Patrizia Rossetti si sono rese protagoniste. Nonostante il clima di festa in vista del Natale, a Cinecittà serpeggia tensione.

Daniele Dal Moro e Wilma Goich, è rottura al GF Vip?/ Lui la allontana, lei: "Furbo, l'ho capito tardi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA