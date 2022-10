GFVip, coccole bollenti per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria/ “Ti piaccio?”

GFVip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria litigano in puntata: “Prenditi l’aereo con Giaele, qui il treno è passato…”

L’amicizia speciale tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si fa sempre più stretta: questa notte i due Vipponi sono stati ripresi dal Grande Fratello in uno scambio bollente di carezze ed effusioni. La diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip non è stata affatto facile: gli inquilini hanno dovuto rispondere in prima persona del trattamento ai danni del loro ex compagno Marco Bellavia. Non solo, tra i due “innamorati” si è anche accesso un piccolo battibecco causato da Alfonso Signorini che ha mostrato un video dove Edoardo ha un evidente atteggiamento farfallone con tutti gli altri Vip della casa…

Alfonso infatti mostra come Edoardo Donnamaria, nella casa, passi di fiore in fiore, a dare affetto e abbracci: si vede intento in effusioni in compagnia di Giaele De Donà, poi a tastare Elenoire Ferruzzi e anche intento in un massaggio ai piedi ad Alberto De Pisis. La beniamina del pubblico, Antonella, non ha però gradito la clip: “Caratterialmente Edoardo mi piace tanto, ma questo lato del carattere no perché io sono molto gelosa in una relazione, quindi non penso potremmo andare d’accordo. Lo voglio tutto per me se no sto sola che sto meglio – afferma tirando infine una frecciatina pungente – Prenditi l’aereo con Giaele, qui il treno è passato“.

GFVip, pace fatta tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: nella notte bollenti abbracci, carezze e coccole!

È così che dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno deciso di confrontarsi su quanto accaduto cercando di trovare un punto comune e parlando a cuore aperto. “Ma quindi ti piaccio” così Antonella esordisce spizzando Edoardo. Lui, con molta timidezza, risponde in modo affermativo. Questo però non sembra bastare ad Antonella che rimane della sua posizione e rivela i dubbi che nutre nei suoi confronti: “In questo percorso voglio vederti come un amico speciale. Non mi voglio affezionare tanto. Sto bene con te rido, scherzo, passiamo il tempo ma non mi voglio affezionare. Io da sola mi sento più forte. Così mi sento debole“, afferma.

Edoardo Donnamaria, ridendo ma con un po’ di amarezza risponde: “Che ti devo dire? Se ti senti di rimanere sola rimani sola” e poi scherzando le dà, sulla guancia, quello che definisce un “ultimo bacio di addio”. I due però non riescono a stare lontani e ben presto, nella notte, vengono ripresi dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre si scambiano bollenti abbracci, coccole e carezze! Chissà come andrà a finire quella che sembra, a tutti gli effetti, l’inizio di una bella storia d’amore…

