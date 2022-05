Ghali, origini e curiosità/ Gli insulti razzisti e la rivincita: “Venivo inondato…”

Ghali è uno dei rapper più apprezzati e amato soprattutto dai giovanissimi, ma è proprio la sua storia che lo ha reso determinato a fare il possibile per realizzare i suoi sogni. E farlo con la musica, che rientra da sempre tra le sue passioni, è proprio uno di questi.

Lui non ha mai nascosto le sue origini tunisine, ma queste non gli hanno impedito di conoscere da vicino un fenomeno che è ancora oggi troppo diffuso nella nostra società: il razzismo. E lui non ha avuto alcun timore nel raccontarlo: “Agli inizi della mia carriera ho lavorato con i Club Dogo, Guè e Fedez – ha detto a ‘Il Fatto Quotidiano’ -. Venivo apprezzato per come scrivevo e producevo. Poi accadeva che caricavo su YouTube dei pezzi miei e venivo inondato di commenti a sfondo razzista. Sono passati anni, mi sono preso le miei rivincite, ma certe sensazioni ti rimangono ancora addosso. Ci vuole tempo”

Ghali e il suo passato difficile: la voglia di riscatto

La sua passione per la scrittura è nata sin da bambino, ma questo lo ha portato a subire forti discriminazioni dai suoi stessi coetanei. Nonostante questo, lui non si è arreso, al punto tale da riuscire a farsi conoscere e guadagnarsi soprannomi di impatto come “poeta del rap” e “nuovo Jovanotti“. Ed è proprio per quest’ultimo che lui sogna di comporre un brano.

Queste non sono state però le uniche difficoltà che ha vissuto da piccolo. Il papà, infatti, era in carcere ed è per questo che la mamma si è trovata costretta a crescerlo da sola. Quando aveva 38 anni la donna ha scoperto di essere ammalata di cancro, ma ha fortunatamente sconfitto quel brutto male: Ghali è convinto che quello sia stato un vero miracolo. Ed è a lei che lui ha dedicato il suo primo singolo, oltre che un messaggio dolcissimo sui social: “Ciao mamma, ora puoi stare tranquilla, non sono mai stato il primo della classe, però sono ora il primo in classifica e questo lo dedico a te”. Nei momenti più difficili lui aveva iniziato a pensare di avere un amico immaginario con cui confidarsi, cosa che in quel periodo non era possibile fare con i coetanei.

