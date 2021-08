Giacomo, Carolina e Tommaso, figli Marcella Bella/ “Ci ha lasciati sempre liberi”

Giacomo, Carolina e Tommaso sono i figli di Marcella Bella, la cantante di “Montagne verdi” e “Io Domani”. L’interprete è sposata dal 1989 con il marito Mario Merello da cui ha avuto il primogenito Giacomo nato quando la cantante aveva soli 26 anni, ossia nel pieno della sua attività di cantante di successo. Il figlio è apparso in tv in un’occasione speciale: per un duetto con la mamma sulle note de “L’emozione Non Ha Voce” di Adriano Celentano.

Poi ci sono i figli Carolina e Tommaso che sono apparsi in tv durante l’ospitata della madre a Canzone Segreta di Serena Rossi. Nella clip iniziale del programma, infatti, i due figli di Marcella Bella hanno parlato della mamma e del suo lavoro confessando di essere rimasti sempre molto affascinati dal lavoro di cantante. La presenza dei figli ha stupito tantissimo la cantante che ha esclamato: “Loro non vogliono andare mai da nessuna parte!”. Una bellissima sorpresa per mamma Marcella che ha ascoltato anche le parole dei figli Carolina e Tommaso.

Marcella Bella: i figli Carolina e Tommaso la sorprendono a Canzone Segreta

Una bella sorpresa per Marcella Bella a Canzone Segreta da parte dei figli Carolina e Tommaso. In una clip, infatti, i due ragazzi hanno parlato del rapporto speciale che li lega alla madre. Il figlio maschio ha detto: “è stata una mamma molto dolce, non ci ha mai frenato, sempre lasciata libera la nostra immaginazione per lasciarci crescere, per farci vivere anche un po’ a modo nostro”.

La figlia Carolina, invece, ha rivelato di essersi avvicinata alla musica proprio grazie alla mamma: “La musica per me è fondamentale, non posso vivere senza musica e questo anche grazie a mia mamma. Mi ricordo da piccolina la guardavo, la ammiravo, poi imparavo le canzoni… Io so tutte le canzoni a memoria! Infatti io spesso mi accorgo degli errori che fa”. Tra i due Carolina assomiglia tantissimo alla mamma per via dei colori dei capelli e degli occhi. Un momento davvero emozionante per Marcella Bella che

