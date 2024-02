Giacomo Giorgio, confessione choc a Da noi a ruota libera/ “Assistendo ad un’operazione sono svenuto”

Da noi a ruota libera, Giacomo Giorgio confessa: “Sono svenuto dopo un’operazione subìta”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera è stato ospite anche Giacomo Giorgio, attore nastro nascente delle fiction Rai grazie ai ruoli di Ciro Ricci in Mare Fuori e lo specializzando Federico Lentini in Doc 3 Nelle tue mani. E proprio parlando della fiction di Rai1 con protagonista Luca Argentero ha rivelato un retroscena di recente dopo una piccola operazione a cui ha assistito è svenuto, proprio come il personaggio che impersona nella serie. Nel dettaglio infatti ha rivelato che cosa gli è successo.

Giacomo Giorgio è svenuto al Policlinico: “Ho assistito all’inizio alla rimozione di un neo, un piccolo neo che mi ha dato fastidio. Poi il medico mi ha detto vuoi vedere qualcosa di più? Io si si fammi vedere e poi svenuto subito.” E poi ha aggiunto: “Io non ero andato come Giacomo Giorgio quindi ero con la mascherina camuffato…Invece attorialmente parlando è stato molto importante.” L’attore non si è sbilanciato, invece, sulle anticipazioni della prossima puntata di Doc 3 Nelle tue mani.

Ospite a Da noi a ruota libera, poi, Giacomo Giorgio ha parlato anche di un altro suo ruolo importante, quello di Ciro Ricci in Mare Fuori: “Ciro è stato un personaggio costruito praticamente da zero, come in America poter fare Joker, è totalmente distante da quella che è la tua quotidianità. Sono riuscito a rubare tre, quattro ore nel carcere di Nisida per capire com’era davvero quel mondo li vero. E poi devo ringraziare il regista della prima stagione Carmine Elia perché grazie a lui ho potuto fare quello che ho fatto. È stato lui che ha creduto in me era molto più facile prendere un ragazzo di un certo tipo di quartiere per me molto complicato nei panni di un così cattivo.”

Giacomo Giorgio non si è sbilanciato sulla sua vita privata, non ha rivelato se è fidanzato o meno mentre invece ha confessato che sin da piccolo ha sempre voluto fare l’attore e non ha optato per nessun altro piano B. Non ha continuato l’università o cercato altri lavori per dedicarsi totalmente alla sua passione per la recitazione. Ed adesso è una degli attori emergenti più promettenti della televisione italiana.











