Giacomo Giorgio, attore che ha un successo straordinario soprattutto tra il pubblico femminile, ha rivelato qualche tempo fa di non avere una fidanzata. Lo scorso anno, infatti, si è dichiarato “singolissimo” e ha spiegato di non avere alcuna relazione con Beatrice Vendramin, che invece era fidanzata con lui nella serie tv “Noi siamo leggenda”, dove l’attore interpretava Nicola. “Ci siamo frequentati molto per raggiungere una certa confidenza” ha spiegato l’artista originario di Napoli a “Oggi”, affermando però che non c’era nulla tra di loro al di fuori dal set. I due, infatti, sono molto amici e tutte le volte in cui sono stati paparazzati insieme altro non stavano facendo se non passare del tempo insieme come farebbero tutti gli amici, in confidenza ma senza secondi fini.

Chi è Papà di Jenny Guardiano e come è morto/ "Avrei dato la vita per lui, proteggimi per sempre"

Eppure non mancano le corteggiatrici per il bel Giacomo Giorgio, molto amato dalle donne, tanto che, come raccontato proprio da lui, spesso viene corteggiato anche in presenza e non solamente sui social, come accaduto qualche tempo fa a Milano, in un hotel. Le parole di Giacomo sul suo stato sentimentale sono state confermate anche in un’altra intervista a “Cosmopolitan” nella quale l’attore ha spiegato di non essere pronto ad una relazione, sentendosi molto fragile in quel momento.

Raoul Bellanova, chi è il fidanzato Paola Di Benedetto/ Dopo la crisi tornati insieme: convivenza in arrivo?

Giacomo Giorgio: “Così mi proteggo nel mio privato”

Giacomo Giorgio, nonostante sia molto apprezzato dalle donne per via del suo aspetto esteriore che si unisce al carisma e al talento attoriale, è comunque molto riservato. “Mi proteggo con una sfera privata composta da pochissime persone. La mia vita è cambiata rispetto al passato, è meravigliosa ma a tratti invalidante, se penso agli affetti” ha spiegato l’artista nato a Napoli ma cresciuto a Milano.

Per questa ragione è difficile che l’attore faccia entrare qualcuno nella sua sfera privata e al momento non lo ha fatto con nessuna donna.

Giacomo Giorgio, chi è l'attore: "Devo tutto a mia nonna"/ "Facevo i provini con i suoi soldi"