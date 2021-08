Giacomo Urtis/ Da chirurgo delle star a cantante al Battiti Live 2021 e il mistero sul fidanzato

Da chirurgo a cantante, una personalità dalle mille sfumature di Giacomo Urtis

Una novità nel campo della musica è sicuramente Giacomo Urtis, noto per la sua ecletticità. Lo conosciamo come chirurgo delle star, come imprenditore, vip del Grande Fratello, frequentatore di salotti televisivi, e da un po’ di tempo anche come cantante. Dal 2018, infatti, Giacomo Urtis si è cimentato anche in questa attività. Negli ultimi mesi ha pubblicato un nuovo singolo, “Gossip”, che ha presentato anche sul palco di Battiti Live 2021. Nel video del brano compaiono Sonia Lorenzini, Denis Dosio e altri protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nulla, invece, si sa attualmente della sua vita sentimentale di Giacomo Urtis, dopo la lunga relazione con Elena, risalente a ventitré anni fa, che Giacomo ha raccontato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, e la più nota relazione con l’allora Ken vivente, Rodrigo Alvares (oggi nota come Barbie vivente). Qualche giorno fa, però, Giacomo Urtis è stato visto al Vip Master di Cesenatico mentre si intratteneva con ex compagni di università e amici. Quel giorno era presente anche Massimo Boldi, che ha festeggiato così i suoi 76 anni, con una torta e tanta gente, sui campi in terra rossa del circolo tennis di Milano Marittima.

Deddy dai flirt veri e presunti al tour/ Da Rosa a Martina Trinca, lui lascia parlare la sua musica

Giacomo Urtis: gli studi e la carriera, tanta versatilità

Difficile descrivere in breve la carriera di Giacomo Urtis. Nato nel 1977 a Caracas, si è dapprima laureato nell’Università di Sassari con specializzazione in Dermatologia e Venereologia. In seguito ha conseguito il Master in Chirurgia estetica a Milano. Da qui, ha iniziato poi la sua carriera come chirurgo dei vip. Questo lo ha portato poi alla fondazione della sua azienda Dr Urtis Clinic. Ma, la sua carriera ha iniziato a diramarsi in diverse direzioni. Lanciò, ad esempio, una linea di cosmetici a Londra. Nel 2017, poi, partecipa all’Isola dei Famosi. Da questo momento Giacomo Urtis è diventato sempre più presente sui nostri schermi, grazie ad esempio, alla sua presenza nel programma di Barbara D’Urso. Nel 2020, poi, è stato un attivo e grande protagonista del Grande Fratello vip, grazie al suo legame con Tommaso Zorzi e alla nascita dell’amicizia con Sonia Lorenzini, partecipante molto discussa per il suo ipotetico legame con Andrea Damante, fidanzato allora con Giulia De Lellis. Giacomo Urtis si è poi anche mostrato interessato allo sport, in particolare al calcio. Ha, infatti, rilasciato un’intervista a Calcio style, nella quale ha dichiarato che Donnarumma è stato il suo calciatore preferito: e come contraddirlo!

Amartuvshin Enkhbat baritono/ Taddeo nella commedia "Pagliacci"

Ecco il video dell’ultimo singolo di Giacomo Urtis

LEGGI ANCHE:

Riccardo Rados, chi è il tenore?/ Peppe nella commedia "Pagliacci"all'Arena di Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA