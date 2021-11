Giacomo Urtis, ex fidanzati/ Dalla promessa sposa Elena al Ken Umano “uomo ideale”

Giacomo Urtis e i suoi ex fidanzati e fidanzate. Il chirurgo dei vip in passato è stato legato per tantissimi anni ad Elena, la donna che considera ancora oggi la ‘donna della sua vita’. I due sono stati fidanzati per tredici lunghi anni e il chirurgo era anche pronto a sposarsi con lei, ma tutto è cambiato quando ha incontrato un misterioso uomo in aeroporto. A raccontarlo è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha rivelato dalle pagine del settimanale Chi: “un giorno però all’aeroporto per caso conosco un ragazzo, un colpo di fulmine….Sono sempre stato un ragazzo come gli altri: figlio unico, fidanzato con Elena che gestiva villaggi turistici. Una persona d’oro. L’ho conosciuta perché sua cugina era nella mia stessa comitiva”.

L’incontro tra Giacomo Urtis e la ex fidanzata Elena è avvenuto come succede a milioni di ragazzi: tramite amici in comune. “Eravamo un grande gruppo di amici e, come in tutte le favole, mi sono fidanzato con Elena. Non c’è stato un lieto fine però. Siamo stati insieme ventitré anni fa. Tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio. Era tutto pronto, mancava poco” – ha confessato l’ex gieffino.

Giacomo Urtis: dal matrimonio saltato con Elena all’amore per gli uomini e il Ken Umano

Giacomo Urtis era follemente innamorato della ex fidanzata Elena. L’incontro con questo misterioso uomo gli ha però aperto un mondo generando una crisi irreparabile nella coppia. “Forse eravamo già in crisi” – ha ammesso dalle pagine di Chi – “lui era l’uomo del momento. Tutte le ragazze lo volevano. Per caso l’aeroporto di Alghero è stato galeotto. Siamo capitati vicini e mi sono presentato e lui mi dà molta confidenza. Ci siamo scambiati i numeri di telefono e mi ha chiesto di andare a trovare. La nostra storia clandestina è durata tre anni”. Il colpo di fulmine per questo misterioso uomo lo spinge a troncare la storia con Elena tramite una telefonata anche se precisa: “non andavamo più d’accordo. Ho sofferto molto, conoscevo i suoli genitori, eravamo legatissimi. C’era amore. Tanto. E’ rimasta malissimo perché ero legato a un uomo, non c’era neanche competizione per lei”.

Tra Giacomo ed Elena però i rapporti sono ancora oggi ottimi come ha rivelato il chirurgo: “è l’amore della mia vita, ancora oggi. Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio. Gliel’ho proposto, ma mi ha detto di no”. Poi nella vita di Urtis è arrivato il Ken Umano, oggi diventato donna. I due si sono frequentati nel 2017: “la nostra storia è cominciata in un ristorante. Ci ha presentati un giornalista, un amico in comune”. Una bella conoscenza tra i due con Urtis che ha confessato dalle pagine di Novella 2000: “mi ha riempito di attenzioni. Ho molta stima di Rodrigo, è una persona seria. In un rapporto cerca stabilità. E, come fidanzato, è l’uomo ideale, ma non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione”.



