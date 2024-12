Giada Todesco, chi è la sorella di Taylor Mega: come sono i rapporti

Nel corso delle varie interviste concesse in passato, Taylor Mega ha preso la parola in diverse occasioni anche sulla sorella Giada Todesco, finita al centro di una intricata vicenda di gossip negli ultimi mesi. Infatti, Taylor Mega ha confessato che Giada Tedesco avrebbe avuto un flirt con il suo ex fidanzato, situazione che avrebbe mandato su tutte le furie la modella e influencer, protagonista di un durissimo sfogo sui social dopo aver compreso l’accaduto:

“Il premio miglior m*** dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme. Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza. P.s: chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerarti (come faceva con me)” le parole rabbiose dell’influencer in alcune storie Instagram poi rimosse.

Taylor Mega e Giada Todesco, quando l’influencer disse: “Tra noi è amore-odio”

In passato Taylor Mega si era già espressa sulla sorella Giada Todesco, con la quale ha in comune la stessa madre, a tal proposito raccontò le ambizioni della ragazza nella sua vita:

“Mia sorella è bella concentrata sulla cucina, abbiamo un rapporto amore-odio, quindi è meglio tenere un rapporto di sorellanza che lavorativo”. Riguardo alla sorella Giada Todesco, Taylor Mega ha anche svelato di aver lanciato in passato una linea di bikini, anche se l’influencer si è vista poi costretta a interrompere il progetto per via degli altri vari impegni. In passato dunque il rapporto tra le due era sicuramente positivo, ma la faccenda delle ultime settimane sembra aver inasprito il legame, che come confessato a Chi, era particolarmente felice. “A me qualsiasi uomo può fare qualsiasi cosa, ma se Giada mi fa qualcosa io ci muoio” ha tuonato Taylor Mega.

