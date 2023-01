Giaele, abbraccio “hot” ad Antonino mentre dorme/ Il video in camera da letto

GF Vip, Giaele De Donà abbraccia Antonino Spinalbese mentre dorme: il video

Al Grande Fratello Vip 2022 c’è un rapporto molto particolare che continua a far parlare di sé, e che è ancora indefinito: quello che lega Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. I due coinquilini di Cinecittà hanno costruito in questi mesi un rapporto di amicizia e complicità, sebbene nelle ultime settimane ci sia stato un breve allontanamento. Ora, però, il gesto della Vippona lascia intendere che l’interesse per l’hairstylist non sarebbe del tutto svanito.

A confermarlo è un video condiviso sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip 2022 nelle ultime ore, con le telecamere che riprendono la camera da letto nel cuore della notte. Si vede, in particolare, Antonino coricato a letto e intento a dormire, con Giaele che si corica sopra di lui dandogli la buonanotte con abbracci affettuosi, per poi lasciarlo dormire e allontanarsi dalla camera. Un avvicinamento a tratti inaspettato, considerato soprattutto che nell’ultimo periodo Giaele ha instaurato un rapporto di grande complicità con Andrea Maestrelli.

Giaele De Donà: l’affetto per Antonino e l’interesse per Andrea

Il video che ritrae Giaele De Donà in camera da letto con Antonino Spinalbese dimostra, dunque, come l’affetto e l’interesse per il coinquilino non sia del tutto svanito. Nonostante le incomprensioni del passato, c’è un filo ad unirli al Grande Fratello Vip 2022, e lo dimostrano anche le parole della modella e influencer rivolte al coinquilino. “Mi sei mancato tantissimo” ha rivelato, ricordando la lunga assenza di Antonino dalla Casa. Ad unirla al coinquilino c’è dunque un profondo affetto, smentendo però che possa esserci più di una semplice amicizia.

Intanto, però, tiene banco il forte interesse che Giaele nutre per Andrea Maestrelli. Anche il giovane calciatore non è indifferente alla coinquilina e i due, in molteplici occasioni, si sono ritrovati da soli in situazioni di intima complicità. A tal proposito, la De Donà aveva svelato in Confessionale: “Io e Andrea stiamo instaurando un bel rapporto, so di essere la sua preferita qui dentro. Nicole mi ha detto che ha avuto una conversazione con Andrea e le ha detto che è un po’ preoccupato per il fatto che sono sposata e per quello non si espone…“.

