Giaele De Donà, confessione choc “Mi piacciono anche le donne”/ E su Antonino Spinalbese…

Il gioco della bottiglia ha segnato una svolta per Sofia Giaele De Donà nel rapporto con Antonino Spinalbese. I due, infatti, si sono scambiati un bacio appassionato al Grande Fratello Vip 7. La modella non ha dubbi sul fatto di essere la preferita dell’hair stylist. “Tu sei un libro aperto, mi basta guardarti e capisco tutto. Sono la tua preferita“. Sofia Giale De Donà ha troppa fiducia in se stessa o effettivamente con Antonino c’è una conoscenza che sta andando oltre rispetto a quelle che lui sta coltivando con gli altri nella Casa del Gf Vip 7? La stessa Giaele ha provato a togliersi dei dubbi nelle ultime ore, chiedendo ad Antonino se avesse voluto provarci on lei. “Se avessi voluto, perché non lo avrei potuto fare?“, ha risposto lui.

Una risposta che ha trovato conferma nei recenti sviluppi, visto che poi Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese si sono baciati davanti alle telecamere e agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I due sono sempre più complici, ma parlano di una splendida amicizia che vogliono viversi anche all’esterno della Casa, ma sullo sfondo resta il marito Bradford Beck, che qualche preoccupazione gliela desta proprio a fronte di questo pericoloso avvicinamento. Infatti, ha chiesto un confronto ad Alfonso Signorini.

La confessione di Sofia Giaele De Donà sulle donne…

Ma gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 7 sono stati per Sofia Giaele De Donà sono stati anche un’occasione per fare delle confessioni. Ad esempio, ha raccontato a Micol Incorvaia di avere avuto dei flirt omosessuali. Giaele, che aveva parlato apertamente della sua relazione libera col marito Bradford Beck, ha spiegato di aver sperimentato col marito diverse possibilità. “A me piacciono anche le donne. Una relazione importante con una donna non l’ho mai avuta ma sessualmente le donne, non tutte, piacciono. La donna è elegante, ha un corpo bello da vedere. Oggettivamente bello“, ha ammesso Sofia Giaele De Donà. Proprio con Micol nelle ultime ore ha parlato della sua conoscenza con Antonino Spinalbese, che le sta causando qualche problema col marito. Negli ultimi giorni ha limitato le frasi ambigue per non dare spazio ad altri fraintendimenti, ma quel bacio potrebbe cambiare tutto. D’altra parte, non vuole che Antonino si senta in colpa per i problemi che sta avendo lei. “Le cose si fanno in due“, ha ammesso Sofia Giaele De Donà.

