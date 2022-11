Giaele De Donà, confessione notturna ad Antonino Spinalbese/ “Mi piaci, ma è giusto…”, la mia priorità è Brad

Giaele De Donà e il chiarimento con Antonino Spinalbese

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, dopo l’allontanamento e il chiarimento avuto nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello vip 2022, si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra durante la notte chiarendo l’intera situazione. Dopo aver avuto paura di perdere il marito Bradford Beck ed essere stata in parte rassicurata dal padre che, tuttavia, in diretta, le ha raccomandato di seguire i consigli di Patrizia Rossetti e Wilma Goich che le hanno detto di fare un passo indietro con Antonino, Giaele, pur ammettendo di aver provato qualcosa per Spinalbese, ha deciso di mettere davanti a tutto il suo matrimonio senza, tuttavia, rinnegare ciò che ha provato per l’ex di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, scatta il bacio al GF Vip/ Il video, e Giaele?

“In diretta ho voluto dire la verità. Intendo quando mi hanno chiesto cosa provo per te, se era solo amicizia o di più. Avrei potuto non dare la risposta sulla cotta per te. Però io voglio essere sincera sempre. Non avrei mai voluto passare per falsa. Io non posso mentire non mi piace. Ho preferito la sincerità e mentire non sarebbe stato corretto nei confronti tuoi, di mio marito e del pubblico. Se io provo o ho provato qualcosa, trovo giusto dirlo”, le parole di Giaele come riporta Biccy.

BRADFORD BECK, MARITO DI GIAELE DE DONÀ/ Papà Andrea la avverte: "È preoccupato", lei lancia l'appello…

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese: solo amicizia?

Giaele De Donà fa un passo indietro e pone il suo rapporto con Antonino Spinalbese solo sul piano dell’amicizia. Dopo aver ammesso di essere gelosa del loro rapporto di fronte al feeling che Antonino ha avuto immediatamente con Oriana Marzoli, Giaele, messa alle strette anche dalla lettera del marito che le ha fatto capire di non aver gradito determinati atteggiamenti, ha capito di non poter andare oltre con Antonino che, da oggi, sarà semplicemente un amico.

“Adesso la mia priorità è sistemare con Brad, il resto è tutto in secondo piano. Poi il secondo punto è vivermi questa esperienza come Giaele, fare il mio percorso e andare avanti. Adesso parlano i fatti, ci siamo allontanati io e te e continueremo a stare distanti, lui quindi capirà. Questo non significa che non ti voglio bene, ma è giusto stare lontani come avevi pensato te”, ha concluso la De Donà come riporta Biccy.

TATIANA, MAMMA GIAELE DE DONÀ: CHI È E MALATTIA/ "Non so quanto tempo avrò con lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA