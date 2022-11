Grande Fratello Vip 2022: pagelle 16a puntata/ Pamela eliminata bacia 2 volte Marco..

Grande Fratello VIP, pagelle e nomination: Luca Salatino resta, ma che noia!

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 sancisce la fine dei giochi per Pamela Prati. La soubrette del bagaglino abbandona la casa più spiata di Italia senza grossi squilli, ma sicuramente con un’immagine ‘ripulita’ rispetto a qualche anno fa, quando uscì tra le polemiche. Voto 6,5. Non piace e oltretutto annoia terribilmente la nostalgia di Luca Salatino per la fidanzata Soraia. Il concorrente gieffino piange continuamente per la compagna, che a sorpresa torna nella casa per spronarlo a non mollare. Una noia incredibile. Voto 4. Edoardo Tavassi ha invece portato un discreta dose di simpatia al Grande Fratello VIP 2022. Ma al di là della battute e delle sue crisi interiori “perché nessuna lo fila”, sembra esserci davvero poco. Voto 5,5.

Il triangolo Antonella-Edoardo-Micol è qualcosa di già visto e rivisto. Così come gli sfoghi pepati della schermitrice, a cui ormai siamo tristemente abituati. Voto 4,5. Si sale, in termini di intrattenimento e coinvolgimento, quando Giaele de Donà ammette candidamente di rosicare per l’allontanamento di Antonino. La ragazza non si nasconde (viva la sincerità!) anche se quando riceve la sorpresa del padre Andrea, sembra tornare sui suoi passi dichiarando “amore eterno” al marito Brad. Voto 6.

Curiosa e per certi versi sorprendente la crisi di Attilio Romita, che quasi si commuove quando parla dei risvolti negativi della vecchiaia. Alfonso Signorini lo rincuora, dicendogli che con il passare degli anni può godere del lusso di essere davvero se stesso, senza compromessi. Il noto giornalista, evidentemente, non se la passa benissimo, ma quando il pubblico lo salva dall’eliminazione, si illumina e si definisce “il più felice del mondo”. Voto 6,5.

Nel finale di puntata, torna sotto i riflettori Pamela Prati, con un vero bacio – questa volta – a Marco Bellavia. Lui la accoglie in studio sulle note di Reality, colonna sonora del film Il Tempo delle Mele, e la abbraccia davanti a tutti. Alfonso dà la sua benedizione, ma dureranno? Chissà… . Per quanto riguarda le nuove nomination, come da previsione, finiscono al televoto Charlie, George, Patrizia e Wilma. Il verdetto lunedì prossimo.

