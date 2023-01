Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, cresce l’intesa al GF Vip/ E Bradford Beck…

Grande Fratello Vip 2022: Giaele De Donà e Andrea Maestrelli sempre più vicini

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sembra nascere un’intesa sempre più travolgente tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli. I due concorrenti nell’ultimo periodo hanno iniziato ad adocchiarsi a distanza, sino ad approfondire una conoscenza tra le mura di Cinecittà. L’intesa è palpabile, come dimostra il lungo e appassionato bacio durante il gioco della bottiglia. Tuttavia entrambi non sembrano intenzionati ad andare oltre, soprattutto Giaele (che nel mentre deve fare i conti con la concorrenza di Clarissa Selassié, molto interessata al giovane calciatore).

Giaele, infatti, ha fuori dalla Casa il marito Bradford Beck ad attenderla. Nonostante spesso abbiano ribadito come il loro sia un matrimonio aperto, un amore libero, l’imprenditore non ha preso bene l’avvicinamento di Giaele ad Antonino Spinalbese nei precedenti mesi di reality. La reazione del marito ha portato dunque la Vippona, per il timore di farlo soffrire, ad allontanarsi gradualmente dall’hairstylist. Ora, però, questa conoscenza sempre più complice con Maestrelli potrebbe nuovamente mettere a rischio e rappresentare una minaccia per il matrimonio con il suo Bradford?

Giaele De Donà: l’interesse per Andrea Maestrelli e l’attesa di Bradford fuori dalla Casa

Il Grande Fratello Vip 2022, nel corso di questa edizione, ha visto nascere e sciogliersi numerose coppie. Dall’indefinito rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, sino al breve flirt dell’hairstylist con Oriana Marzoli, conclusosi malamente. Al momento sembrano resistere, seppur tra alti e bassi, solo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Eppure Alfonso Signorini è convinto che nella Casa possa presto nascere una nuova coppia: si tratta proprio di Giaele De Donà e Andrea Maestrelli.

Nel corso di un collegamento ad anticipare la precedente puntata del Grande Fratello Vip 2022, infatti, il conduttore ha spiegato come la coppia sia legata da un profondo affetto e come, presto, possano sciogliersi ed avvicinarsi ancor di più. Giaele è ben consapevole che fuori dalla Casa c'è il suo Bradford Beck che la aspetta: come gestirà dunque questa situazione e questo nascente interesse per il coinquilino?











