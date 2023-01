Giammauro ed Emanuele Berardi, chi sono i figli di Barbara D’urso/ Lontani dalla TV

Giammauro ed Emanuele: i figli di Mauro Berardi e Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è senza dubbio tra i volti più rappresentativi della televisione italiana. Si perde il conto delle collaborazioni per la Mediaset e gli importanti numeri portati a casa alla conduzione di programmi di successo, dai salotti pomeridiani alle trasmissioni in prima serata. La conduttrice ha avuto una vita ricca di soddisfazioni anche dal punto di vista della vita privata, come dimostra la sua fierezza nel parlare dei suoi due figli Gianmauro ed Emanuele, avuti dalla relazione con il produttore Mauro Berardi.

I figli di Barbara D’Urso e Mauro Berardi, Giammauro ed Emanuele, hanno due anni di differenza; sono nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988. Entrambi, per volere dei genitori, sono sempre stati lontani dalla luce dei riflettori per tutelarne la privacy e la crescita in tranquillità. Non a caso, nonostante una madre sempre in prima linea per il piccolo schermo, e il padre produttore, sia Gianmauro che Emanuele Berardi hanno scelto percorsi di vita decisamente opposti rispetto alla carriera dei genitori.

Giammauro ed Emanuele Berardi, vita privata e professionale dei figli di Barbara D’Urso

Giammauro Berardi, primogenito di Barbara D’Urso e Mauro Berardi, ha portato avanti un percorso di studi in medicina, concluso con successo con il massimo dei voti. La sua formazione gli ha concesso la possibilità di farsi largo nel settore, diventando oggi uno stimato medico presso l’ospedale Forlanini di Roma. Secondo le poche informazioni reperibili, Giammauro avrebbe girerebbe il mondo ancora oggi per via della sua professione, offrendo supporto sanitario nei paesi in condizioni di difficoltà per via di questioni belliche.

Emanuele Berardi, secondo figlio nato dalla relazione tra Barbara d’Urso e il produttore Mauro Berardi, si occupa invece di un settore più vicino al mondo dello spettacolo, seppur dal punto di vista prettamente tecnico. Il giovane è infatti attivo nel settore della produzione fotografica, esperto videomaker specializzato nella realizzazione di reportage fotografici. Anche lui, come il fratello, grazie al suo lavoro ha girato diversi Paesi del mondo, mantenendo un certo riserbo rispetto alla sua vita sentimentale.











