Giampaolo esonerato?/ Milan pensa a nuovo allenatore: Shevchenko, Allegri o Spalletti

Milan sconfitto e Giampaolo a rischio esonero. La squadra è un disastro, sprofonda contro la Fiorentina e i tifosi rossoneri riempiono di fischi l’allenatore. Assordanti già dalla fine del primo tempo, sono proseguito nel secondo, alternati a pesanti cori di contestazione. Prima della fine della partita si è poi svuotato lo stadio. Nel mirino la società e la squadra, ovviamente anche Giampaolo. Il club che giovedì sera lo aveva difeso, ora – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – rifletterà sul da farsi. Una bella rivincita per Montella, che non ha lasciato un bel ricordo ai tifosi del Milan. La panchina rossonera ora traballa. Queste sono ore di valutazioni importanti in cui si capirà se all’ex tecnico della Sampdoria verrà concessa un’altra settimana. Quindi la partita contro il Genoa potrebbe essere l’ultima spiaggia oppure l’occasione per dare alla dirigenza la possibilità di sfruttare la sosta per discutere l’ipotesi di un esonero. Ma chi potrebbe sostituirlo? Secondo TMW, c’è il grande ex Andriy Shevchenko, ct dell’Ucraina.

GIAMPAOLO ESONERATO? MILAN PENSA A NUOVO ALLENATORE

La crisi profonda del Milan impone una riflessione all’interno del club rossonero. Giampaolo era già finito in bilico dopo la sconfitta nel derby, ora però il bilancio peggiora con le due sconfitte consecutive contro Torino e Fiorentina. Si avvicina sempre più lo spettro dell’esonero. E la contestazione esplosa a San Siro per la prima volta ha messo nel mirino tutti, dall’allenatore alla società, senza ovviamente escludere la squadra. Il sogno della dirigenza, e in primis di Boban, è Allegri, secondo calciomercato.com. L’ex Juventus conosce l’ambiente ed è stato rivalutato anche dalla tifoseria. Ma il Milan non può offrirgli i 7 milioni di euro percepiti con la Juventus. E poi andrebbe convinto a sposare un progetto pieno di incognite. Un’alternativa potrebbe essere Spalletti, che sa far rendere rose non complete. Ma deve percepire ancora due anni di stipendio dall’Inter a 4,5 milioni annui netti. Quindi bisognerà trattare col club nerazzurro. Difficile il ritorno di Gattuso, quindi si potrebbe pensare a Ranieri, libero dopo l’esperienza alla Roma.

