Giampiero e Cristina, il papà e la sorella di Antonella Clerici/ “Loro sono i miei primi critici”

Giampiero e Cristina sono il papà e la sorella di Antonella Clerici, sebbene negli anni siano stati sempre riservati ed abbiano scelto di restare per quanto possibile lontani dai riflettori, la stessa conduttrice non ha mai evitato di parlare dei suoi rapporti familiari. Specialmente perchè ci sono stati alcuni momenti dolorosi che hanno segnato la vita di tutti, inevitabilmente dopo la morte della mamma Franca, scomparsa a 55 anni dopo aver combattuto contro un melanoma maligno. Questo lutto, specialmente per il padre Giampiero è stato particolarmente difficile da elaborare.

Tanto che la Clerici intervistata dal settimanale DiPiù aveva dichiarato di aver avuto paura all’epoca per lo stato psicologico nel quale l’uomo era caduto in preda alla depressione: “Quando mia mamma Franca venne a mancare mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre 2 anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia eravamo preoccupati per la sua salute mentale“. Ma grazie anche all’aiuto della sorella, sono riusciti a superare il dramma, in particolare quando il padre ha finalmente ritrovato la serenità accanto ad una nuova compagna, Graziella, che, come sostiene la conduttrice: “È stata mandata dal cielo da mamma Franca per aiutarlo“.

Se del papà di Antonella Clerici Giampiero ogni tanto appaiono immagini pubblicate dalla stessa conduttrice sui social, come ad esempio in occasione del compleanno o di altri eventi in famiglia, la sorella Cristina è invece ancora più riservata. Le foto infatti sono molto rare, ma alcune volte gli scatti sono stati oggetto di storie su Instagram, con tanto di didascalie per sottolineare il particolare legame che c’è tra le due sorelle.

Di Cristina Clerici non si sa molto, tranne che di professione è psicologa e che è più giovane di Antonella di 4 anni, ed è nata il 30 agosto 1967. In un’altra occasione, sempre parlando dei rapporti familiari, la presentatrice aveva rivelato al giornale Chi che il padre e la sorella sono i suoi primi critici ma anche sostenitori, e di Cristina aveva detto: “Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle per lei, non avendo figli, è diventata la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma“

