Giampiero Galeazzi, la figlia accusa Mara Venier/ “Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre…”

Giampiero Galeazzi, la figlia contro Mara Venier: “Nessun messaggio di condoglianze“

A poco più di un anno dalla morte di Giampiero Galeazzi, la figlia Susanna ha voluto ricordarlo in una lunga ed intima intervista al settimanale Diva e Donna. Il 12 novembre 2021 l’improvvisa scomparsa del noto volto televisivo ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di coloro che gli hanno voluto bene, dalla famiglia ai suoi più cari amici. Tra questi figura anche Mara Venier, che l’ha spesso accolto come ospite a Domenica In, a testimonianza del profondo legame che li univa.

Tuttavia Susanna Galeazzi è rimasta visibilmente delusa dall’atteggiamento della conduttrice Rai dopo la morte del giornalista, come spiegato al settimanale: “Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato“.

Susanna Galeazzi contro la partecipazione del papà Giampiero a Domenica In

Susanna Galeazzi ricorda inoltre il sodalizio artistico costruito con Mara Venier proprio a Domenica In, nel corso degli anni ’90. Nel corso dell’intervista a Diva e Donna non ha però approvato le partecipazioni del padre nel programma Rai: “In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto“.

Le dichiarazioni della figlia di Giampiero Galeazzi suonano dunque come una delusione nei confronti di Mara Venier. La conduttrice Rai ha sempre avuto un forte legame con il telecronista e, nel corso della puntata di Domenica In dell’anno scorso successiva alla sua morte, aveva svelato: “Ci eravamo conosciuti a New York durante i mondiali ed era così irresistibile e simpatico da proporgli di entrare nel mio contenitore, era il mio secondo anno a Domenica In. Marino Bartoletti era del tutto contrario e lui stesso mi disse che sarebbe stato impossibile!“.

