Gian Maria Sainato: “Helena avrebbe voluto provarci con me, però…”/ “Con Cristina all’Isola solo simpatia”

Gian Maria Sainato e il rapporto con Helena Prestes: “Dopo l’Isola c’è una grande amicizia tra noi…”

Non è passato molto dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, culminata con la vittoria di Marco Mazzoli. L’avvincente esperienza nel reality ha fatto conoscere meglio al grande pubblico diversi volti noti, in particolare il giovane Gian Maria Sainato. Quest’ultimo è stato forse tra i concorrenti che più ha fatto discutere, principalmente per alcuni rapporti vissuti durante il percorso e per alcune diatribe nate proprio in Honduras.

Come riporta Coming Soon, Gian Maria Sainato ha aggiunto ulteriori dettagli in merito all’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi – in un’intervista rilasciata per Novella 2000 – soffermandosi principalmente sul rapporto con due volti che con lui hanno condiviso l’avventura: Helena Prestes e Cristina Scuccia. “Helena sull’Isola mi disse che se non fosse stata con Carlo ci avrebbe provato con me; io lo stesso con lei. La trovo bellissima e carismatica, ora però siamo così amici che sarebbe quasi impossibile…”.

Gian Maria Sainato, nell’intervista rilasciata per Novella 2000, ha dunque rivelato come all’Isola dei Famosi sarebbe potuto nascere qualcosa di più di un’amicizia con Helena Prestes. Ad avvalorare la tesi, il giovane ha spiegato come la modella sia stata “frenata” unicamente dal rapporto che la lega al suo fidanzato Carlo. Ad oggi tra i due sussiste un importante amicizia e dunque le possibilità per una relazione, a suo dire, sono ancora più una remota possibilità. “Preferisco rimanere amico stretto con lei per paura di perderla se andassimo oltre l’amicizia…“.

Nel prosieguo dell’intervista per il settimanale – come riporta Coming Soon – Gian Maria Sainato si è espresso anche nel merito del rapporto con Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. “C’è stata una simpatia, ma è durata poco, i naufraghi mi hanno eliminato e sono andato sull’Isola di Sant’Elena, quando sono ritornato con il gruppo Cristina ha iniziato a dire di avere una persona fuori, ma io sapevo che invece era single…”. Inoltre, Gian Maria Sainato ha rivelato alcuni dettagli anche sul suo attuale stato sentimentale: “…Vorrei qualcuno al mio fianco che mi ami e mi rispetti, uomo o donna che sia, l’importante è che ci sia amore”.











