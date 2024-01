Gian Maria Sainato si è fidanzato con un ragazzo americano/ L’ex naufrago ritrova l’amore, fan impazziti

Gian Maria Sainato ha ritrovato l’amore: ecco chi è il nuovo fidanzato

Gian Maria Sainato sembra aver ritrovato l’amore! L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha voltato pagina dopo il rifiuto di Cristina Scuccia e si è fidanzato con un ragazzo americano di cui non si sa quasi nulla. Sainato lo ha presentato su Tik Tok e Threads con un video in cui cucina dei biscotti, ma al momento non ha parlato nel dettaglio della nuova relazione.

Sainato è tornato ad essere felice dopo che, nel corso della sua avventura in Honduras, aveva raccontato di aver ricevuto una delusione d’amore: “Frequentavo una persona da tre mesi, abbastanza da farmela desiderare quando sono tornato. Invece, non mi risponde proprio ai messaggi. Visualizza e non risponde. Eppure non ho fatto niente di sbagliato. Secondo me ha paura del fatto che, ultimamente, ogni cosa che dico fa notizia”. […] Cristina? Non provo più quell’interesse che si stava creando anche da parte mia. Già si era affievolito quando ci hanno diviso e sono andato due settimane a Playa Sant’Elena” raccontava l’ex naufrago.

Gian Maria Sainato: “Sono pansessuale”

Gian Maria Sainato ha rilasciato una lunga intervista a Fan Page durante la quale è tornato a parlare della sua sessualità, chiarendo il suo orientamento sessuale. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi dichiarava: “C’è stato un momento in cui pensavo di avere una preferenza solo per gli uomini, poi mi sono reso conto che non era così.”

E ancora: “Continuavo a provare attrazione anche per le donne. Così, mi sono dichiarato in famiglia e poi pubblicamente come bisessuale. Ho avuto due storie importanti. Una di un anno e mezzo con una donna e una di cinque anni con un uomo. Oggi mi identifico di più come pansessuale. Con pansessualità si indica l’attrazione emozionale, romantica e sessuale verso un individuo, senza dare importanza al sesso e al genere.” Ciò significa che “l’attrazione sia mentale che fisica include tutti i generi, nessuno escluso. Quindi sì, anche transgender” ha spiegato Sainato.

