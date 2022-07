Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip 7?/ Fatto fuori dalla Rai, potrebbe…

Giancarlo Magalli fatto fuori dalla Rai: spunta l’ipotesi Grande Fratello Vip 7?

La mancata riconferma in Rai è un vero e proprio boccone amaro per Giancarlo Magalli, difficile da digerire e da metabolizzare. La pubblicazione dei palinsesti ufficiali della stagione televisiva 2022/23 ha infatti visto l’uscita del conduttore dai radar della Tv di Stato, contro la quale si è apertamente sfogato. Nessun programma per lui, il suo nome non compare da nessuna parte e dunque il suo futuro sul piccolo schermo è ancora tutto da decifrare. Intanto, però, il sito OptiMagazine avanza una suggestione allettante per il suo destino in tv: non in Rai, ma su Mediaset.

Il conduttore, infatti, potrebbe prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 7, al via da settembre sempre con Alfonso Signorini alla conduzione. Il sito parla di momento propizio per Magalli per sbarcare in Mediaset e, in particolare, nella Casa di Cinecittà. Il reality di Canale 5 potrebbe infatti rappresentare la sua giusta rivincita dopo le decisioni della Rai, e anche i fan vorrebbero vederlo fra i concorrenti del cast.

Giancarlo Magalli e la prima ipotetica esperienza con un reality

Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip 7 è un’ipotesi indubbiamente remota, ma non così complicata da percorrere. Primo perché il conduttore vorrebbe smaltire rabbia e delusione per essere stato scaricato dalla Rai, entrando dunque nell’organico di Mediaset e in un programma di punta dell’azienda. E, in secondo luogo, perché potrebbe partecipare al reality di Alfonso Signorini senza incrociare Adriana Volpe, a sua volta privata del ruolo di opinionista in favore di Orietta Berti e della riconfermata Sonia Bruganelli.

D’altronde Giancarlo Magalli non è nuovo ad esperienze televisive. Storico volto de I Fatti Vostri, quest’anno è stato al timone del quiz pomeridiano di Rai2 Una parola di troppo ed ha preso parte allo show di Rai1 Il cantante mascherato. Nella sua carriera in tv ha incrociato diversi reality, senza però prendervi parte a tutti gli effetti come concorrente ufficiale: il Grande Fratello Vip 7 potrebbe dunque rivelarsi il giusto terreno di rilancio delle sue ambizioni.











