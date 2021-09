Giancarlo Magalli/ Dopo I Fatti Vostri: “voglio scegliere qualcosa che mi diverta”

Giancarlo Magalli ospite di “Da noi a ruota libera“, il talk show condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Il conduttore si è raccontato a cuore aperto con la sua consueta ironia che l’ha sempre contraddistinto facendogli però conquistare a volte l’etichetta di “cattivo”. A difenderlo una sua grande amica: Enrica Bonaccorti che si è definita la mamma televisiva del conduttore. “Il bene che ti voglio è per come sei, per come mi sei stato vicino in certi momenti più di tutti. Fai di tutto per nasconderlo ma tu hai un cuore pieno di amore da dare” – ha detto la Bonaccorti in un video-filmato inviato al collega ed amico. Non solo, la Bonaccorti ha anche aggiunto: “Magalli cattivo?Ma quando mai, Magalli è spiritoso, è intelligente, ha quell’intelligenza ironica e rapida… Chi si offende, peggio per lui. Io ho lavorato benissimo con Giancarlo”.

Magalli ha sempre diviso il pubblico: c’è chi lo ama e chi invece non lo sopporta. Sta di fatto che quest’anno dopo trent’anni di conduzione, il presentatore ha lasciato “I Fatti Vostri”, storica trasmissione di Rai2. Intervistato da Fqmagazine, l’ex conduttore ha sottolineato: “sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo”. Tra i progetti futuri del conduttore c’è un quiz televisivo come ha anticipato: “è un quiz carino. È una vacanza per me, una cosa divertente. Ha avuto già successo in altri paesi dove è stato testato, è un quiz sulla lingua italiana”.

Giancarlo Magalli parlando poi del suo futuro in televisione ha chiarito: “devo dire che da quando si è saputa questa cosa ho ricevuto molte proposte sia in Rai che da altre aziende. Mi hanno proposto fiction, pubblicità, varietà. Questo mi fa piacere, voglio scegliere con calma qualcosa che mi diverta”. Diciamo che l’addio di Magalli a I Fatti Vostri era nell’aria visto come il conduttore ha concluso l’ultima edizione: “grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”.

A sostituirlo quest’anno ci saranno Anna Falchi e Salvo Sottile. Proprio il giornalista ha dichiarato di aver contattato Magalli per chiedergli dei consigli: “è stato molto carino nel darmeli” e ha lanciato un invito all’ex conduttore “l’ho anche invitato in trasmissione, dicendogli che sarà sempre casa sua”.



