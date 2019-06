Gianluca Mastelli: “soffro per Lucia Bramieri”/ Video “sconsolato” promuove negozi..

Gianluca Mastelli torna su Instagram dopo la fine della storia con Lucia Bramieri. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, nuovamente single, ha pubblicato un video in cui non mostra gli occhi sofferenti nascondendosi dietro un paio di occhiali da sole. Nel filmato, girato all’interno di un negozio d’abbigliamento di un’amica, Gianluca parla della decisione di Lucia Bramieri di chiudere la reazione spiegando che tale decisione rappresenta un fallimento per entrambi. “Ciao a tutti, come potete vedere sono uscito dal camerino del negozio di una mia amica. Sono in un momento di grande difficoltà, sono molto triste” – esordisce così Gianluca che poi continua – Tengo gli occhiali da sole perchè io ho davvero le lacrime. Sto passando un periodo traumatico, bruttissimo, che non auguro a nessuno. Lucia mi ha kasciato, ormai lo sapete. L’ha dichiarato al mondo. Io non mi vanto di questo perchè si è sempre sconfitti in due”.

GIANLUCA MASTELLI: SCONSOLATO PER LUCIA BRAMIERI E IL WEB IRONIZZA

Gianluca Mastelli si mostra sconsolato per la fine della storia con Lucia Bramieri mentre promuove negozi e vestiti sul web. Il video pubblicato su Instagram dall’ex cavaliere del trono over ha così scatenato l’ironia degi utenti. “C’era da aspettarselo”, scrive qualcuno mentre diverse utenti si candidano a sostituire Lucia Bramieri nel suo cuore – “Gianluca ci sono io tesoro! Non è di gran consolazione per te però meglio di niente”. E ancora: “Ma che bell’uomo che sei, la tristezza non ti si addice. Chiusa una porta si apre un portone. Con la bellezza e il fascino che hai sai quante donne ai tuoi piedi. Immagino l’ampia scelta”, “Ricomincia a cercare l’amore lo troverai ancora coraggio”.





