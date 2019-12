PAOLA CARUSO/ L’attesa replica alle accuse di Moreno Merlo (Domenica Live)

Non c’è pace per Paola Caruso, la showgirl originaria di Catanzaro che – dopo la fine della sua presunta relazione con Moreno Merlo – è finita al centro di un polverone mediatico con in prima linea Barbara D’Urso. È Domenica Live il ring in cui si disputa lo scontro tra i due ex fidanzati: puntata dopo puntata, i due si alternano sulle poltrone del salotto domenicale senza mai vedersela di persona. Questa settimana tocca proprio a lei, Paola. La donna intende rispondere alle accuse di Merlo, che – nell’ambito della sua ultima ospitata – ha denunciato pubblicamente il comportamento scorretto che la Caruso avrebbe tenuto nei suoi riguardi. Il condizionale è d’obbligo: questa, infatti, è solo la versione di Moreno, ed è ben diversa da quella di Paola.

Moreno Merlo: “Paola Caruso ha messo in scena tutto”

Paola Caruso rimprovera Moreno Merlo di averla frequentata solo per pubblicità. L’accusa è un boomerang: adesso, è Merlo a farla passare per un’arrivista. Secondo l’uomo, la loro relazione non sarebbe iniziata il 18 luglio, ma circa un mese dopo, per durare appena due mesi e mezzo (e non quattro, come afferma lei). In questo periodo, i due avrebbero litigato spessissimo. Ed è proprio durante una di queste liti, che la soubrette gli avrebbe chiesto di fingere “almeno” un breve fidanzamento per farsi invitare in tv: “Poi mi ha detto: ‘Visto che nei prossimi giorni dobbiamo andare da Barbara (D’Urso, ndr), facciamo finta di stare insieme un paio di mesi e poi diciamo che ci siamo lasciati”. Paola lo avrebbe insultato davanti a sua madre e alla stessa troupe della D’Urso, durante la registrazione di una clip per il programma.

Paola Caruso ha picchiato Moreno Merlo?

Paola Caruso ha dichiarato di aver ricevuto una gomitata dall’ex Moreno Merlo. Ma le cose, secondo Moreno, stanno diversamente: è lui ad essere stato “picchiato” da Paola. “Stavo guidando la macchina… Lei mi ha detto: ‘Ricordati sempre che mio figlio è sempre figlio di calabresi’… Lei era dietro con il bambino, io guidavo. Ha perso la testa e mi ha dato uno schiaffo. Appena lo prendo mi allontano. Lei intanto voleva lasciarmi a piedi e aveva chiamato la polizia. Nel frattempo mi ha dato altri tre schiaffi. Io non le ho dato alcuna gomitata”. Come “prova choc”, Merlo porta in studio il referto del pronto soccorso con la dicitura “percosse da persona nota”. Dopo l’intervista, Paola Caruso interviene in collegamento telefonico. Barbara D’Urso, a questo punto, rimanda l’approfondimento alle prossime puntate.



