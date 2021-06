Gianluca Rocchi nuovo designatore arbitrale Serie A/ Finisce l’era di Nicola Rizzoli

Sta per iniziare l’era di un nuovo designatore arbitrale in Serie A: finisce quella di Nicola Rizzoli e inizia quella di Gianluca Rocchi. A darne notizie sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport secondo cui, nei prossimi giorni, arriverà l’investitura del nuovo designatore arbitrale, un cambio al vertice dopo quattro anni. Rizzoli aveva diretto l’ultima partita nella stagione 2016-2017, il match fra Palermo ed Empoli, nonché la sfida fra Bosnia e Grecia disputatasi il 9 giugno 2017 e valevole per la qualificazione ai campionati del mondo del 2018.

Salernitana, bocciato il trust Lotito/ La FIGC rigetta la proposta: Serie A a rischio

Confermato nel ruolo anche per le stagioni 2018-2019, quindi 2019-2020 e 2020-2021 (da settembre 2020 ha assunto anche l’incarico di designatore per la Serie A e la B), lascerà ora il posto allo storico collega. Secondo la Rosa il passaggio non sarà comunque semplice, visto che la Gazzetta fa riferimento ad un gioco di equilibri gestito dal presidente dell’Aia, l’associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange, eletto lo scorso mese di febbraio, che vorrebbe avere prima il quadro chiaro anche sul futuro, prima di ufficializzare il passaggio di testimone da Rizzoli a Rocchi.

Morte Maradona: Luque chiede nuova perizia medica/ "Diego non soffriva di cuore"

GIANLUCA ROCCHI NUOVO DESIGNATORE ARBITRALE SERIE A: IL FISCHIETTO FIORENTINO SECONDO PER GARE DIRETTE

L’arbitro modenese ha assunto un ruolo autorevole in un periodo non proprio semplice, avendo di fatto diretto le designazioni nell’epoca di transizione del calcio moderno, quella del passaggio dal vecchio arbitraggio al Var, e ottenendo consensi non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale.

Ora toccherà a Gianluca Rocchi, storico fischietto fiorentino, prendere in mano l’eredità del suo ex collega. Un direttore di gare d’esperienza, al secondo posto assoluto per gare arbitrate nel massimo campionato calcistico, ben 263 (davanti a lui solo Lo Bello con 328 partite). L’ultima sfida arbitrata è stata Juventus-Roma del 2 agosto 2020, mentre da settembre ha ricoperto il ruolo di consulente delle relazioni istituzionali della Can, in materia di Var. Una nuova avventura, senza dubbio impegnativa.

Diretta Wimbledon 2021/ Streaming video tv: Roger Federer al via per il doppio record

© RIPRODUZIONE RISERVATA