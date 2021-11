Gianluigi Martino, ex fidanzato Valeria Marini/ Perchè si sono lasciati?

Gianluigi Martino è l’ex fidanzato di Valeria Marini: dal grande amore alla separazione diventata anche argomento di diatribe televisive. La storia d’amore fra Gianluigi e Valeria sembrava destinata ad un lieto fine, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Dopo mesi di idillio con la showgirl sarda innamoratissima del suo Gianluigi, la coppia si è lasciata con dichiarazioni anche al vetriolo. In primis è stato Gianluigi a puntare il dito contro la Marini e il suo entourage rivelando dalle pagine del settimanale Oggi: “quando la conobbi era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici dai quali tentai di metterla in guardia. Mi offrii di guidarla nella sua attività e, nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice”.

Non solo, il 36enne manager nel mondo dello spettacolo ha anche raccontato i motivi che hanno causato la fine della storia d’amore con Valeria Marini: “fui l’unico a sostenere Valeria in un momento difficile in cui aveva litigato con la madre. Ogni sera piangeva come una bambina mentre io la consolavo con tenerezza, riuscendo, alla fine, a farla riconciliare con la mamma “.

Gianluigi Martino “Io e Valeria Marini fummo una coppia completa e felice”

Non solo, Gianluigi Martino parlando della separazione da Valeria Marini ha aggiunto: “alcuni si rifecero vivi con sua madre calunniandomi pesantemente e lei li ascoltò, convincendo la figlia a lasciarmi… A questo punto ho già dato mandato al mio legale Emilio Galli di esaminare il materiale in mio possesso per procedere a una denuncia per diffamazione contro i responsabili di questa vergogna”. La Marini ha sempre cercato di evitare di parlare del suo privato, ma in un’occasione è tornata sull’argomento rivelando: “non diamo nomi inutili alle cose” e confessando di sognare un pò di felicità.

“Ci sono periodi in cui sembra che tutto ci ferisca. Invece adesso tutto magicamente si è rimesso al posto.. l’energia è tornata! Sento il desiderio di vita, di libertà, di cose belle” – ha detto la showgirl che è uscita molto segnata da questa relazione andata male. Oggi la Marini sta bene come si evince da alcune sue dichiarazioni: “oggi rivedo mia sorella e le sue bambine, ed è un pieno di emozioni. Il mio cuore pulsa e chiede rinnovamento, cosa che prima non riusciva a sentire”.



