Gianmarco Onestini e Mila Suarez stanno insieme?/ Paparazzati a Sharm El Sheikh…

Gianmarco Onestini e Mila Suarez paparazzati insieme a Sharm

Gianmarco Onestini e Mila Suarez stanno insieme? I due protagonisti de La Pupa e il Secchione Show potrebbero sorprendere tutti annunciando a breve una possibile frequentazione. Già amici prima della loro partecipazione allo show di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso, proprio il programma potrebbe essere stato galeotto. La coppia – che proprio nella villa de La pupa e il secchione show si era scambiata un bacio – nelle ultime ore è stata protagonista di una ‘paparazzata’ segnalata all’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha provveduto a renderla pubblica.

Pare proprio che Gianmarco Onestini e Mila Suarez siano stati pizzicati in Egitto, a Sharm El Sheikh. Deianira ha postato la foto tratta da una conversazione avvenuta con una sua follower in direct. Dallo scatto è possibile vedere Onestini e l’ex di Alex Belli in costume da bagno, mentre si godono il sole in un lido di Sharm. Ma qual è la natura della loro vacanza: un viaggio per consolidare ulteriormente la loro amicizia o per inaugurare la nascita di un sentimento del tutto nuovo?

Gianmarco Onestini e Mila Suarez: c’è del tenero o solo amicizia?

L’amicizia tra Gianmarco Onestini e Mila Suarez era nata sin dai tempi del Grande Fratello condotto nel 2016 da Barbara d’Urso, stessa padrona di casa de La pupa e il secchione show. La venezuelana si era da poco lasciata con Alex Belli mentre il fratello di Luca aveva manifestato il suo interesse per Ivana Icardi, anche lei nella spiatissima Casa. I due amici si sono poi ritrovati nella villa del programma di Italia 1 ed a quanto pare ci sarebbe stato un ulteriore e più audace avvicinamento.

Le ultime giornate a La pupa e il secchione show, Gianmarco Onestini e Mila Suarez le avrebbero trascorse nello sgabuzzo dove sarebbe scattato un bacio appassionato. Che sia stato questo a far scattare qualcosa di più tra i due? Il secchione ha finora negato un interesse per l’amica mentre quest’ultima ha preferito restare sul vago: “Se due amici si vogliono bene non si deve per forza pensare che ci sia un’attrazione o cosa”, aveva commentato. Adesso però le foto trapelate dalla località balneare egiziana potrebbero confermare altro. Deianira ha insistito attraverso le sue Instagram Stories, scrivendo: “Anche fonti certissime mi confermano che Gianmarco Onestini e Mila Suarez si trovano insieme al The Beach, un lido di Sharm”.

