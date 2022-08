Gianmarco Tamberi/ Diretta salto in alto Diamond League 2022 Monaco: Gimbo c’è

Gianmarco Tamberi oggi sarà al centro della nostra attenzione nella diretta del salto in alto al meeting di Monaco per la Diamond League 2022, come è giusto che sia per il campione olimpico in carica. Il fascino diventa ancora più grande se si pensa che Tamberi è il detentore del diamante, dal momento che nel suo magico 2021 vinse anche il circuito della Diamond League per quanto riguarda il salto in alto maschile, ma a dire il vero ci attendiamo soprattutto risposte importanti circa le condizioni di forma di Gimbo in un 2022 sicuramente per lui più complicato rispetto all’anno precedente.

Non solo: Monaco è il luogo del gravissimo infortunio del 2016 che tolse a Gianmarco Tamberi la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, aprendo una rincorsa durata ben cinque anni e terminata a Tokyo con l’oro olimpico finalmente conquistato e condiviso con Mutaz Essa Barshim,che a sua volta sarà presente stasera allo stadio Louis II. Gianmarco Tamberi sfiderà dunque il suo grande amico e campione olimpico ex-aequo: appuntamento fissato alle ore 19.45 di questa sera, mercoledì 10 agosto, in diretta con Gianmarco Tamberi nel salto in alto maschile al meeting di Monaco per la Diamond League 2022.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: COME SEGUIRE L’EVENTO (DIAMOND LEAGUE MONACO 2022)

La diretta tv del salto in alto con Gianmarco Tamberi sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3 del telecomando, a partire dalle ore 20.00. Di conseguenza, a partire da quell’ora la copertura del meeting di Monaco per la Diamond League 2022 sarà garantita anche in diretta streaming video su Rai Play. Appuntamento anche sui canali di Sky Sport oppure su Sky Go, ma naturalmente in questo caso solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

GIANMARCO TAMBERI, DIRETTA SALTO IN ALTO: RISULTATI E CONTESTO

Gianmarco Tamberi dunque potrà fare molto bene nella diretta del salto in alto maschile al meeting di Monaco per la Diamond League 2022, che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati italiani di atletica leggera perché naturalmente per noi è fondamentale scoprire in quali condizioni di forma potrà presentarsi Gimbo agli ormai imminenti Europei di Monaco di Baviera. Ricordiamo molto bene il recente quarto posto ai Mondiali di Eugene vinti proprio da Barshim, una prestazione eccellente considerate le precarie condizioni fisiche di Gianmarco Tamberi.

Agli Europei tuttavia, considerando che naturalmente gli avversari saranno solo i saltatori del Vecchio Continente, l’obiettivo sarebbe ancora più ambizioso, tuttavia il salto in alto è una specialità delicata come poche altre e allora sarà fondamentale che Gimbo stia bene per sognare in grande settimana prossima in Germania. Inoltre il meeting di Monaco per la Diamond League non può mai essere una gara come le altre per Gianmarco Tamberi, che cosa saprà fare oggi?











