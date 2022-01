Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge: “La soap è finita”/ “Può solo litigare…”

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge di nuovo l’uno contro l’altra. Tutto è accaduto durante l’apertivo del giovedì sera quando nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sono arrivate delle bottiglie di vino che hanno creato dei malumori tra i concorrenti. Se qualche concorrente non beve come Lulù e Jessica Selassiè, ci sono altri inquilini che, invece, gradiscono un bicchiere di vino. Ieri sera, però, la tensione ha portato Soleil e Gianmaria a discutere.

La Sorge ha puntato il dito contro il manager napoletano accusandolo di aver bevuto di nascosto facendogli così rovesciare il bicchiere che aveva tra le mani in quel momento. Tra i due è partita una discussione in cucina che ha coinvolto anche gli altri inquilini della casa come Sophie Codegoni. “Ogni volta rubi delle bottiglie. Ho tolto un bicchiere a Gianmaria perchè è arrivata la bottiglia chiesta da Barù e quindi gli ho detto non lo bevi perchè ogni volta pensa di fare il furbo“, ha detto la Sorge a Sophie.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge di nuovo rivali

Dopo aver discusso con Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, in sauna, si è lasciato andare ad uno sfogo parlando con Federica Calemme, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. “La soap è finita. Ormai può solo attaccarmi e litigare con me. E’ l’unica possibilità che ha”, ha detto Gianmaria con cui si è trovata d’accordo anche Sophie Codegoni.

“Sì, la soap è finita. Quindi o trova qualcosa su cui attaccarsi oppure di cosa parla?“, aggiunge l’ex tronista di Uomini e Donne. Tra Gianmaria e Soleil, dunque, il rapporto è nuovamente ad alta tensione. I due ritroveranno nuovamente l’armonia come è accaduto in precedenti occasioni? Cliccate qui per vedere il video.

