Gianmaria Sainato, stoccata a Nikita Pelizon: “Che falsa!”/ “All’Isola mi teneva pure la mano…”

Gianmaria Sainato e il commento “ironico” su Nikita Pelizon: “Ero più nervoso di prima…”

Sono trascorse diverse settimane dalla calura estiva che ha fatto da corredo alle dinamiche dell’Isola dei Famosi 2023. Nonostante il sipario sia calato da tempo sul reality, alcuni vecchi protagonisti continuano a far discutere tra dichiarazioni e aneddoti. L’ultimo ad essersi inserito nella lista è Gianmaria Sainato che ha pensato bene di realizzare una sorta di “crossover” lanciato una particolare stoccata verso Nikita Pelizon, vincitrice uscente del Grande Fratello Vip.

Come spiega Leggo, Nikita Pelizon ha di recente avviato un nuovo progetto professionale; nello specifico, l’ex volto del GF Vip ha deciso di dare vita ad un corso motivazionale per ritrovare la felicità. L’iniziativa della giovane ha chiaramente dato adito a diversi commenti e, a questi, si è aggiunto anche Gianmaria Sainato. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto la conoscenza di Nikita Pelizon proprio sull’Isola, seppur per un periodo limitato.

Gianmaria Sainato, bordata a Nikita Pelizon: “Voleva passarmi l’energia positiva, che ridere…”

Come riporta Leggo, Gianmaria Sainato si è messo in evidenza sui social negli ultimi giorni per una leggera stoccata nei confronti di Nikita Pelizon in vista del suo nuovo progetto. Nello specifico, l’ex volto dell’Isola dei Famosi 2023 ha così esordito su Twitter: “Mi fece fare i suoi esercizi di meditazione all’Isola, dopo ero più nervoso di prima…“. Può sembrare semplice ironia quella del giovane nei confronti della vincitrice uscente del Grande Fratello Vip, ma ciò che arriva a dire successivamente è decisamente è decisamente più forte.

“Comunque è pure falsa, perché faceva tanto l’amica e io sono stato pure super carino con lei, per poi non rispondere nemmeno ai messaggi una volta fuori”. Ci va già pesante Gianmaria Sainato nei confronti di Nikita Pelizon; senza troppi giri di parole accusa l’ex volto del GF Vip di falsità in virtù di un rapporto discontinuo rispetto alle carinerie che lui dice di aver avuto nei suoi confronti. “E mi teneva pure la mano per ore per passarmi la sua energia positiva guardando le stelle di note…Bah. Dovrebbero esserci i video su Mediaset Infinity. Che ridere comunque!”.











