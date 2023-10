Gianna e Juanchi si lasciano a Matrimonio a prima vista 2023?/ “Credo che a te di me non freghi nulla”

Confrontandosi tra di loro a letto, Gianna confessa a Juanchi che non riesce a pensare di passare tutta la vita con lui, sostenendo che “non voglio accontentarmi, mi manca quel qualcosa in più e non voglio stare assieme tutta la vita sapendo che quella cosa manca. Per me potremmo anche passare la vita assieme, ma comunque manca qualcosa.. Io credo che a te di me non freghi nulla, non vedo la voglia di stare con me”. Lui, invece, sostiene che “da parte tua vedo che non c’è nessun gesto, io mi sento di stare facendo dei progressi di star cambiando”.

Juanchi per cercare di spiegare le sue difficoltà, sottolinea a Gianna che le ha voluto lasciare il suo spazio, perché lei non gli viene incontro e sostenendo che “se ti chiedo come fare le cose non è che mi senta obbligato, ma voglio solo capire come fare. Non posso costruire un edificio se non ho una piantina. Non ti dico che devi dirmi ogni singola cosa, ma almeno le cose a cui non arrivo in buona fede. Stai solo aspettando che io faccia e basta”. Gianna, a sua volta, riconosce a Juanchi che “se voglio farla funzionare ti devo dare gli strumenti, anche se normalmente non devo dare gli strumenti a nessuno, ma vedrò di aiutarti per uscire da questo stallo anche se non so se ne sarò capace”.

Continuano le difficoltà tra Juanchi e Gianna a Matrimonio a prima vista 2023

Juanchi e Gianna continuano ad avere difficoltà a Matrimonio a prima vista 2023, anche se nella scorsa puntata si sono promessi un nuovo inizio per tornare a scoprirsi e divertirsi assieme. La coppia è la prima ad arrivare e conosce poco dopo Alberto e Sonia, che hanno fatto scattare un po’ di tristezza in Gianna, che fatica ancora a sentirsi vicina emotivamente al marito. Infatti, conoscendo le altre coppie confessano di non essere riusciti ancora a darsi il primo bacio, sentendosi “un po’ indietro rispetto agli altri“. E tornando in stanza, la moglie racconta che “mi aspetterei un passo un po’ da parte sua, ma non sta arrivando”.

Confrontandosi, poi, ancora con le coppie Juanchi e Gianna analizzano le loro difficoltà comunicative, che hanno portato a diverbi e incomprensioni. Oltre a questo e all’eccessivo contatto fisico da parte del partner, la moglie racconta che “lui ha dei blocchi, dei muri suoi, e non ne riusciamo ad uscire”. “Io delle robe familiari mie di cui non parlo”, si difende lui, “ma con nessuno. Su quello ha ragione perché per me è durissima parlarne”. Guadando, però, le foto del matrimonio, Gianna si dice comunque felice del momento che hanno vissuto e stanno vivendo assieme, confessando che si potesse tornare indietro rifarebbe tutto.

Juanchi e Gianna sempre più distanti a Matrimonio a Prima Vista 2023

Juanchi Sanchez e Gianna Di Rosa sono una coppia di Matrimonio a Prima Vista 2023, l’esperimento d’amore estremo che vede sei single sposarsi con perfetti sconosciuti… sarà per sempre? La coppia è tra quelle più a rischio di questa edizione visto che presentano un blocco su cui neppure gli esperti del programma riescono a lavorare. Juanchi ha una grande difficoltà ad aprirsi e a condividere con la moglie Gianna che, dal canto suo, si è posta in una posizione di difesa, ferma ed integerrima sulle sue idee e posizione. Nessuno dei due va incontro all’altro ed ogni gesto o cosa diventa argomento di dibattito e litigio. Anche l’improvvisa visita dei suoceri di lui è oggetto di polemica per Gianna. Il futuro di questa coppia sembrerebbe chiaro: il matrimonio tra i due è destinato a concludersi visto che né Juanchi né Gianna sono pronti a venirsi incontro.

Sin dall’inizio dell’esperimento d’amore di Matrimonio a Prima Vista 2023 Gianna e Juanchi sono sembrati incompatibili. Dopo il matrimonio, la coppia è partita per il viaggio di nozze. Una luna di miele fatta di alti e bassi come ha raccontato proprio Juanchi: “è stata una bella esperienza nonostante gli alti e bassi”. In diversi momenti la coppia ha incontrato difficoltà nel comunicare come quando Gianna ha fatto delle domande al marito sulla sua famiglia. “A un certo punto ho visto che la tendenza era più quella di conoscere le risposte alle domande che di conoscere me e mi sono infastidito” – ha confessato Juanchi.

Juanchi e Gianna litigano sempre a Matrimonio a Prima vista 2023

La storia d’amore tra Juanchi e Gianna di Matrimonio a Prima Vista 2023 è al capolinea? La luna di miele ha mostrato le prime grandi incompatibilità caratteriali tra i due che hanno avuto difficoltà nel conoscersi e capirsi. Lui troppo chiuso, lei troppo rigida, alla fine ogni domanda è stata oggetto di litigate. Proprio Juanchi ha ammesso: “ho difficoltà ad aprirmi quando si parla della mia famiglia”. Una difficoltà che il marito ha cercato di spiegare alla moglie Gianna che dal canto suo ha cercato di fare un passo verso di lui ammettendogli di sentire la sua mancanza. “Un po’ mi sei mancato perché abbiamo trascorso molto tempo insieme mentre sotto un altro aspetto no perché comunque non sei la mia routine” – ha detto Gianna che parlando del litigio con il marito ha precisato “noi potremmo parlare 24 ore ma tu mi diresti tutte ca**ate, parleremmo solo di quello”.

L’avvicinamento di Gianna ha spinto Juanchi ad aprirsi un pò di più promettendole: “voglio finire questo discorso senza rimpianti quindi ti prometto trasparenza”. Peccato che dopo il chiarimento e alcuni giorni trascorsi in tranquillità, Gianna e Juanchi hanno litigato nuovamente. Il motivo? Il mancato invito al compleanno della mamma di Juanchi che non è piaciuto affatto a Gianna che ha affermato: “qando siam venuti qua io non ti conoscevo ma secondo me nemmeno adesso ti conosco. Siccome vorrei conoscerti un po’ di più, ho preparato una specie di giochino”.











