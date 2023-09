GIANNA E JUANCHI, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Luna di miele flop? “Se lei non fa la prima mossa…”

La terza puntata di Matrimonio a prima vista 2023 ha inizio con il risveglio della coppia composta da Gianna e Juanchi. Lei racconta: “La prima notte di nozze è andata bene. Mi sono addormentata subito perché ero stanchissima. Ci siamo lasciati i nostri spazi: non è stato invadente, nulla…”. Per lui è stata una serata serena, e si dice convinto che anche lei ricambi il suo interesse ma di volere che tutto nasca spontaneamente, senza spingere troppo.

Gianna e Juanchi, così come le altre coppie, preparano poi le valige per partire per la luna di miele. Per la coppia la meta è la Repubblica Dominicana, luogo di provenienza dello sposo. Lui cerca di avvicinarsi fisicamente a Gianna che invece rimane inizialmente sulle sue. “Non è da me fare sempre la prima mossa, io cerco di dare i tempi però poi dopo sono anche io un riccio, mi chiudo e aspetto che l’altra persona mi cerchi”, ammette Juanchi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gianna a Juanchi si sono sposati a Matrimonio a Prima Vista 2023

Gianna a Juanchi sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 2023, l’esperimento d’amore che vede alcune persone sconosciute tra loro trovare l’anima gemella al buio. Proprio così, un team di esperti composto da Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi basandosi sulla compatibilità ha “accoppiato” i protagonisti facendoli conoscere per la prima volta sull’altare nel giorno del matrimonio. Tra questi ci sono anche Gianna e Juanchi che si sono visti per la prima volta proprio sull’altare il giorno del matrimonio. Un giorno che Juanchi sognava da tantissimo tempo dopo aver vissuto anni davvero difficili, visto che ha dovuto dire addio a tantissime persone della sua vita. A raccontarlo è stato proprio il novello sposo: “ho vissuto situazioni difficili, come la perdita di persone care. Le due persone che ho perso sono il mio padre biologico e mio fratello più grande. Sono sempre stato spontaneo e allegro, questo mi ha aiutato a superare i momenti difficili, pensando alle cose belle…”.

Nonostante il dolore e le sofferenze, Juanchi non hai perso l’entusiasmo né smesso di sognare. Tra i suoi sogni il matrimonio: “a me piacerebbe un matrimonio principesco e il principe azzurro. Sogno un bel matrimonio e una famiglia numerosa e felice”.

Chi sono Gianna a Juanchi di Matrimonio a Prima Vista 2023

Gianna a Juanchi sono una delle ultime coppie presentate al pubblico durante la prima punta di Matrimonio a Prima Vista 2023. I due si sono conosciuti sull’altare il giorno del matrimonio. Un momento davvero emozionante per entrambi, ma in particolare per Juanchi che ha raccontato poco dopo alle telecamere: “ho sognato un sacco di volte il mio matrimonio. Sono molto romantico, mi piace fare e ricevere gesti romantici. La galanteria con me non è morta”. Non solo, il ragazzo ha poi parlato di un tatuaggio per lui importante; si tratta di un cerchio che ha spiegato così: “significa eternità e infinito. Per me rappresenta la famiglia, nonostante i momenti di nostalgia ricordo tutto con piacere”.

Il primo incontro tra Gianna e Juanchi è stato positivo, visto che lo sposo è rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza di Gianna ha colpito Juanchi che ha esclamato: ” Sei bellissima. Sento che questa storia potrebbe essere quella favola che stavo cercando, ad impatto mi ha veramente fatto sognare”.











