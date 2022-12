Chi è Gianna Orrù, madre di Valeria Marini/ La truffa e le parole contro Malgioglio

Chi è Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini e che rapporto hanno?

Gianna Orrù è la madre della showgirl Valeria Marini ed è anche la persona a cui lei è più legata. Gianna, classe 1938 era un’insegnante di educazione fisica, nel 1960 aveva sposato Mario Marini, il padre della showgirl e oltre a Valeria i due avevano avuto altri due figli: Fabio e Claudia. Col tempo Gianna decise di separarsi dal marito ma nonostante ciò è sempre rimasta la persona più importante per la showgirl e ha avuto anche un ruolo da grande amica oltre che da madre.

Valeria ha spesso parlato della madre Gianna ma il racconto più recente, legato alla sua figura, è molto triste. Nel corso di un’intervista a “Belve”, Valeria Marini ha raccontato che a soli 15 anni rimase incinta di un ragazzo molto più grande di lei che aveva atteggiamenti violenti; in quel periodo decise di abortire grazie alla madre Gianna che ebbe un ruolo fondamentale. Valeria ha dichiarato: “Mia madre mi portò in una clinica privata, non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, ero una ragazzina. Mia madre l’ha fatto per il mio bene, perché comunque l’amore che avevo per questa persona non era sano, lui era violento, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre”.

Gianna Orrù in televisione, la truffa e le parole contro Cristiano Malgioglio

Gianna Orrù oltre che per essere la madre della showirl Valeria Marini, è conosciuta dal pubblico italiano anche per aver preso parte a diverse interviste televisive. Qualche anno fa Gianna era stata vittima di una truffa da parte di un produttore cinematografico e regista che le aveva presentato la stessa Valeria. L’uomo l’aveva convinta di essere un esperto di Criptovalute e investimenti online, lei fidandosi aveva investito più di 335 mila euro ma col tempo si era resa conto che gli investimenti non portavano a nulla e che si trattava di una vera e propria truffa.

In quel periodo a causa di quella vicenda sia lei che Valeria andarono in vari programmi televisivi tra cui Le Iene fin quando non ottennero giustizia. Recentemente Gianna Orrù è tornata sotto i riflettori grazie al programma “Oggi è un altro giorno”. Durante un’intervista con Serena Bortone, la madre della Marini ha parlato del percorso della figlia a Tale e Quale Show e poi si è schierata contro Cristiano Malgioglio sostenendo che alcune parole che aveva detto alla figlia erano pesanti: “E’ uno scherzo? Se Malgioglio sta giocando non lo so. Forse sono limitata ma a me non diverte”.











