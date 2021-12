Gianni, fratellastro Stefania Orlando/ “Le porte del mio cuore sempre aperte per te”

Chi è Gianni Orlando?

Gianni Orlando è il fratellastro di Stefania Orlando: un rapporto ritrovato dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. Gianni è nato da una relazione che la mamma di Stefania Orlando ha avuto in passato con un altro uomo. Proprio l’uomo, ospite di Barbara d’Urso, ha raccontato: “prima della nascita di Stefania e Fabio Massimo fui mandato in collegio, a 7 anni, perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa. Dai 7 fino ai 16 anni sono stato in collegio”. Gianni è stato estromesso dalla famiglia Orlando, anche se ha cercato in tutti i modi di instaurare un rapporto con i fratelli e la mamma. “Non voglio tornare indietro e farmi ancora del male. Ho parlato con Stefania nel 2007, al matrimonio non sono stato proprio invitato tanto nessuno sa che negli Orlando ci sono anche io. Simone l’ho visto tre quattro volte ma di sfuggita” – ha detto sempre Gianni che ha conosciuto anche Andrea Roncato, l’ex marito della Orlando.

Gianni, parlando proprio del rapporto con la sorella, ha aggiunto: “ho provato più di una volta a cercarla. Ho cercato per vent’anni quando ne avevo 25, nessun risultato positivo dall’altra parte. Lo sapevano che ero loro fratello. Non è Stefania, è della mamma la responsabilità”. Purtroppo tra Gianni e Stefania però i rapporti sono stati proprio minimi: “ho avuto pochissimo rapporti con lei. L’ho vista 5 minuti l’estate scorsa. Una cosa veloce come al solito. Non sono stato invitato al suo matrimonio, nessuno conosce la mia vita, nessuno sa che io esisto”.

Gianni Orlando e il rapporto ritrovato con la sorella Stefania Orlando

Gianni Orlando è rimasto molto male del comportamento di Stefania Orlando nella casa del GF VIP. “Non ha mai parlato di me, mai, come se non esistessi. Quando eri piccola non potevi fare niente per cambiare la situazione, ma ora che sei una donna potevi fare un passo in più verso di me” – ha detto il fratellastro che a sette anni è stato mandato in collegio dalla mamma. “Mi hanno detto che non potevano tenermi a casa. Sono stato in collegio fino a 16 anni, non sono stati momenti belli. Mia madre aveva detto a Fabio e Stefania che io ero un amichetto” – ha raccontato negli studi di Barbara d’Urso.

Dopo l’uscita dalla casa del GF VIP, Stefania ha ricostruito un rapporto col fratello: “con Gianni c’è stato un rapporto particolare, non siamo cresciuti insieme. Abbiamo cominciato a frequentarci già da adulti. Ci sono stati vuoti che ho cercato di colmare, tante mancanze che ho cercato di recuperare. La cosa più difficile è stata anche la distanza, lui vive a Parigi, e questa distanza non ha aiutato i nostri rapporti”. I due hanno deciso di provare insieme a costruire un rapporto con la Orlando che ha precisato: “abbiamo deciso di provare veramente, al di là delle distanze, io sono affezionata a mia nipote Diana, quando ha vissuto a Roma ci vedevamo spessissimo, ma posso dire una cosa a mio fratello Gianni ‘io ti voglio bene’, dobbiamo metterci impegno e vedrai che riusciremo a recuperare il rapporto. Non ti ho mai chiuso le porte della mia vita e del mio cuore, saranno sempre aperte per te”.



