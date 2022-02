Gianni Morandi e Mousse T., cover “Medley”/ È mistero sulle canzoni (Sanremo 2022)

GIANNI MORANDI E MOUSSE T., COVER “MEDLEY”: CON QUALI BRANI STUPIRANNO?

Gianni Morandi porta sul palco dell’Ariston un Medley di canzoni non ancora note, in compagnia di Mousse T. La serata dedicata alle cover è sempre tra le più attesa al Festival di Sanremo 2022: non si sa ancora quali brani faranno parte del Medley che il cantante porterà in scena, ma la certezza sta nel fatto che Morandi è oramai un veterano della kermesse canora più amata d’Italia. Si tratta infatti della settima partecipazione in gara (l’ultima risale al 2000), con una vittoria nel 1987. Ha inoltre avuto la possibilità di condurre il Festival per ben due anni consecutivi, nel 2011 e nel 2012. Si è trattato di due edizioni importanti, ed nelle quali è stato affiancato da volti come Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Rocco Papaleo, Ivana Mrazova, Luca e Paolo.

Tra i successi più importanti di Gianni Morandi portati sul palco di Sanremo 2022, non si possono non citare “Si può dare di più”, brano che lo ha condotto alla vittoria insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, “Innamorato”, presentato nel 2000 o “In amore”, cantato in duetto con Barbara Cola nell’anno 1995. La canzone in gara quest’anno è “Apri tutte le porte”: un grande ritorno dopo molti anni di assenza… seppur la sua partecipazione potesse risultare incerta, qualche settimana fa!

GIANNI MORANDI E MOUSSE T. AL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Ad accompagnare Gianni Morandi nella serata delle cover è Mousse T., disc jockey e produttore tedesco. Non sono ancora noti i brani che faranno parte del medley presentato sul palco dell’Ariston, ma sarà sicuramente interessante vedere che frutti darà la loro collaborazione: Mousse T. vanta il primato di essere tra i primi produttori di musica house in Germania, e ha iniziato il suo percorso artistico nel 1990 come tastierista in una piccola band. Gli anni Novanta lo vedono nel pieno del lavoro, tra il suo studio di registrazione personale e l’attività professionale nell’etichetta house music e acid jazz da lui fondata.

Anche gli anni Duemila hanno portato importanti collaborazioni, come con Emma Lanford, Inaya Day. Per lui, non è la prima volta che presenzia sul palco dell’Ariston: nel 2010 aveva infatti accompagnato, nella serata dei duetti, I Nomadi e Irene Fornaciari sulle note de “Il mondo piange”, brano con cui questi ultimi gareggiavano. Tra i suoi successi più recenti, si ricordano “Fresh & Fly”, “Mind Flavour”, “Federation X” e “Booom!”. Oltre ad accompagnare Gianni Morandi nella serata delle cover, Mousse T. ne dirige anche l’orchestra per tutte le serate.



