Gianni Morandi/ “Parasite? Vorrei conoscere il regista” (Una storia da cantare)

Gianni Morandi e le sue canzoni rivivono nella puntata speciale di “Una storia da cantare“, il varietà di successo condotto da Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri su Raiuno. Una puntata interamente dedicata alla carriera e alla musica di uno dei pilasti della musica italiana che con le sue canzoni ha fanno emozionare milioni di persone e differenti generazioni. Un tributo meritatissimo che farà sicuramente felici i tantissimi fan di Morandi che in questi giorni festeggia un altro importantissimo primato: la sua “In ginocchio da te” è stata inserita nel film “Parasite” premiato quest’anno ad Hollywood con la statuetta al migliore film dell’anno. Un riconoscimento internazionale per il cantante che, intervistato da quotidiano.net, ha rivelato di non esserne a conoscenza: “Anch’io ci sono rimasto. No, giuro. Sono andato a vedere il film a Bologna con mia moglie, quando ancora non era diventato il ’film da vedere’. Sì, certo, aveva vinto la Palma d’oro a Cannes e qualcuno mi aveva soffiato, guarda che nel film c’è una tua canzone…”

Gianni Morandi: “sono rimasto sorpreso da Parasite”

Una bella sorpresa per Gianni Morandi che con la sua canzone “In ginocchio da te” è stato inserito, a sua insaputa, nel film Parasite del regista Bong Joon-ho. Il cantautore non nasconde di aver pensato “ma cosa c’entra questa canzone”, ma ritrovarsi in un film destinato a restare nella storia del cinema mondiale è stata una bellissima sorpresa. Una volta scoperta la cosa Morandi ha cercato informazioni sulla cosa visto che non ha mai incontrato il regista Premio Oscar: “mi hanno detto che il padre aveva una collezione di vinili e c’era anche il mio, così Bong Joon-ho lo ha scelto alla cieca, direi per la melodia più che per il testo. Credo che lui sia rimasto colpito in primo luogo dalla sonorità della canzone. E avrebbe un senso, perché quel brano è stato arrangiato da Ennio Morricone che all’epoca lavorava alla RCA, arrangiatore nel campo della musica leggera. È lui che ha dato le pennellate di colore al brano”. In realtà non è la prima volta che una canzone di Morandi finisce in un film internazionale, visto che in passato già Ridley Scott aveva utilizzato un suo brano nel film dedicato al sequestro Getty.

Gianni Morandi: “In ginocchio da te? Sono molto legato”

Gianni Morandi parlando di “Parasite” ha raccontato anche alcuni aneddoti legati alla canzone “In ginocchio da te” inserita nel film Premio Oscar. La canzone, infatti, è stato il suo primo musicarello come ha raccontato il cantante: è stato il mio primo musicarello. Non avevo ancora vent’anni quando lo girai, anzi li ho compiuti proprio sul set”. Una canzone importante che ha segnato la sua carriera di artista: “sono molto legato a lei, in qualche modo è stata la canzone della svolta: 17 settimane al numero uno, ha girato il mondo, in Francia è stata interpretata da Dalida, ha fatto sfracelli in Sudamerica, ma non mi risultava che fosse conosciuta anche in Corea, un Paese dove non sono mai andato. Chissà, adesso potrebbe essere la volta buona”. Dopo aver ascoltato la sua canzone nel film “Parasite”, Morandi non nasconde di voler incontrare il regista Bong Joon-ho: “mi piacerebbe conoscerlo. Pare che qualcuno gli abbia detto: ma lo sai che quel cantante è ancora vivo?”.



