Gianni Morandi a Techetechetè/ Da venditore di bibite a cantante di fama mondiale…

Gianni Morandi a Techetechetè: l’esordio

Il grande cantautore italiano Gianni Morandi sarà ospite della prima puntata di Techetechetè Show, programma condotto da Flavio Insinna che andrà in onda dal 25 agosto su Rai 1. Nelle settimane successive il focus si sposterà su altri due grandi artisti: Claudio Baglioni e Fiorello, ma questa settimana la Rai ci mostrerà i filmati d’archivio sulle origini della carriera di Gianni Morandi, artista emiliano che partito dalla piccola città di Monghidoro, si è poi affermato a pieno a Bologna lasciando un segno indelebile nella storia della musica italiana e giungendo poi alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2023 assieme ad Amadeus.

Quella di Gianni Morandi (classe 1944) è la storia di un uomo di origini umili, da ragazzo lavorava come venditore di bibite ma la sua passione per la musica nel 1958 lo ha poi portato a Bologna con il brano “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Dopo l’esordio di Bologna, il grande artista emiliano divide la sua vita tra il pugilato e il canto fin quando nel 1962 viene assunto dalla casa discografica RCA e ottiene i suoi primi successi con il famoso brano “Andavo a cento all’ora”.

I grandi successi di Gianni Morandi

Dopo l’esordio Gianni Morandi inizia a far conoscere la sua musica, a collaborare con i più grandi artisti italiani e nel 1962 pubblica il suo primo singolo di successo “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Fu quel brano a permettergli di partecipare a svariate trasmissioni televisive, a fargli vincere il Cantagiro e a renderlo primo in classifica nella hit parade con più di un milione di dischi venduti.

Dopo quel successo, Morandi sembra inarrestabile e alla carriera musicale associa anche quella cinematografica nonostante la RCA non fosse d’accordo. In quel periodo Morandi conosce anche l’attuale ex moglie Laura Efrikian, diventa padre e poi canta un’altro dei suoi grandi successi, un brano di ribellione contro la guerra in Vietnam: “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. Il periodo successivo, quello della leva militare, fu complicato, il cantante venne accusato di favoritismo e per un lungo periodo in televisione apparve solo la sua voce registrata; nel frattempo arriva a più di 10 milioni di dischi venduti, numeri destinati a crescere negli anni fino ai 50 milioni. Il successo del cantautore persiste ancora oggi, dopo 35 album, 3 vittorie al Festival di Sanremo, una co-conduzione del Festival insieme ad Amadeus e un’umiltà che lo rende amatissimo dagli italiani e anche dall’attuale moglie Anna Dan.

